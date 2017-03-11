Uluslararası Vizyon Üniversitesinde bugün 'Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik' konferansı düzenlendi. Konferans çerçevesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Engin Deniz, katılımcılara önemli bilgiler paylaştı.
Konferansa Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Fadıl Hoca, üniversite yönetimi ve öğrenciler de katıldı.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi kuruluşundan bu yana sık sık önemli isimlerin katıldığı konferanslar düzelemeye devam ediyor.
Vizyon'da Psikoloji Konferansı Düzenlendi
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