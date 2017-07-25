Makedonya Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Vizyon Üniversitesi Rektör Yarımcılarından oluşan heyet, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı makamında ziyaret etti.
Sakarya Üniversitesi’nin uyguladığı kalite, yönetim ve bilişim süreçlerinin konuşulduğu ziyarette, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Agim Ruşiti, Makedonya Cumhuriyeti Akreditasyon Kurulu Daimi Danışmanı Suzana Sotirovska, Makedonya Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcıları Mensur Nuredin ve Abdülmecid Nuredin yer aldı.
SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas da Sakarya Üniversitesi olarak uluslararası işbirliklerine büyük önem verdiklerini dile getirerek, Makedonya heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Konuk heyet daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçağı makamında ziyaret ederek Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS) hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Sakarya Üniversitesi
Vizyon Üniversitesinden Sakarya Üniversitesine...
Uluslararası Türkologlara “Yabancı Dil Olarak...
Sırbistan’da Göçmen Kaçakçılığı ve...
T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara...
Ohri’deki Depremler ‘Kardeşlik-Birlik’...
Karadağ’da Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu...
Resneli Öğrenci Mehmet Alçe Akademik Cemiyetin...
İsa Bey Medresesi Bu Yıl 178 Mezun Verdi
Yorumlar