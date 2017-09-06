



Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde, yüksek lisans eğitimlerinin tamamlayan Elena Sotiroska “Olay yeri incelemelerde, alkollü sürücülerin olay farkındalığının hukuki ve psikolojik yönleri” ve Müedin Kahveci’nin Makedonya hukuk sisteminde Mobing isimli tez çalışmasının savunması 05 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşti.

Tez çalışmaları Doç. Dr. Abdülmecit Nuredin danışmanlığında, Doç. Dr. Kalina İvanoska, Doç. Dr. Osman Emin ve Prof. Dr. Musa Musa jüriliğinde gerçekleşip, adaylar çalışmalarını başarı ile savunup yüksek lisans mezunu olmayı hak kazandırlar.



Her iki tez çalışmasında da Makedonya hukuk sistemindeki hukuki boşluklar neticesinde ortaya çıkan gayrihukuki uygulamaların son bulması için öneriler de verilerek, toplumsal sorumluluğun bir parçası olarak hukuk sistemine ve toplumsal yaşama yenilikler kazandırmayı hedeflemektedir.