





24-25 Nisan tarihleri arasında 4. Uluslararası “Küresel Rekabet Ortamında Girişimcilik, İnovasyon ve Stratejik İşbirlikleri” konulu öğrenci kongresine Uluslar arası Vizyon Üniversitesinde de katılım sağlandı.

Celal Bayar Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin müştereken düzenledikleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğindeki öğrenci kongresine, Uluslararası Vizyon Üniversitesi öğrencileri bu yıl ikinci kez kendi hazırlamış oldukları bildirileriyle iştirak ettiler.

Kongreye Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ni temsilen; üniversite Genel Sekreteri Dr. Vesna Poposka, Genel Sekreter Yardımcısı Nazife Yakup ve öğrencilerden; Mert Can Küçük, Tevfik Can İnan, Büşra Karadağ, Şefak Rizvançe, Naciye Loç ve Şennur Sagir katıldı.