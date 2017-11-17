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17 Kasım 2017 Cuma

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Vizyon Üniversitesi Asya Üniversiteler Birliği Toplantısına Katıldı

Türkçe eğitim veren Uluslararası Vizyon Üniversitesi temsilcileri Erdebil’de düzenlenen Asya Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.

17 Kasım 2017 Cuma 15:58
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Vizyon Üniversitesi Asya Üniversiteler Birliği Toplantısına Katıldı



Makedonya’nın Gostivar şehrinde Türkçe eğitim veren Uluslararası Vizyon Üniversitesi temsilcileri Erdebil’de düzenlenen Asya Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.

Toplantıda Makedonya’yı Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Yardımcısı mensur Nuredin temsil etti.

Asya Üniversiteler Birliği toplantısında eğitim alanında atılması gereken yeni adımlar ve işbirliklerin genişletilmesi konusunda istişare edilerek önemli kararlar alindi.

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