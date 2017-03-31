24-25 Mart tarihleri arasında Balkan Üniversiteler Birliği toplantısına ev sahipliği yapan Sofya’da Uluslararası Vizyon Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “2022 yılına kadar yürürlükte olacak bu protokolle Üniversitemiz ile Trakya Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi sağlanacak” denildi.

Mevlana Değişim Programı, 2011 yılından itibaren Türkiye’de eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.