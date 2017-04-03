Bu yıl 29.’su düzenlenen kitap fuarının resmi açılışı bu akşam yapıldı. Üsküp Fuar Merkezinde yapılan törene Kültür Bakanı Yardımcısı Dragan Nedelkoviç’in yanı sıra yazar, şair ve çok sayıda davetli katıldı.

Nedelkoviç, fuarın 29 yıldır Makedonya’daki yayıncılığın en önemli merkezi haline geldiğini söyledi. Makedonya’nın özel yayınevlerinin desteklenmesi açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını kaydeden Nedelkoviç, bu sayede hem yerli yazarların teşvik edildiğini hem de dünya yazarlarının kitaplarının Makedoncaya çevrilmesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

80 yayınevinin 80 binden fazla kitapla katıldığı fuar, 2 holde 4 bin metrekare alanda ziyaretçilere kapılarını açtı. 10 Nisan’a kadar, 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak olan fuara giriş biletinin fiyatı 30 denar olarak belirlendi.

Yeni Balkan Yayınevi Fuardaki Yerini Aldı

Yeni Balkan Yayınevi bu yıl, fuarın 1. holünde kitap ve 2. holde çocuk yayınları bölümünden oluşan iki stantla yer alacak.

7 Nisan 2017 Cuma günü, kitap fuarının 2. holünde, saat 14.00-16.00 arasında genç ressamlar Coşkun Ali ve Burcu Musli’nin eşlik edeceği çocuklara yönelik “Tarihimizi Boyayalım” adlı boyama etkinliği düzenleyecek. Burada çocukları fuar için özel hazırlanmış ve Türkiye’nin yeni yüzünü anlatan bir boyama kitabı da süpriz olarak dağıtılacak.



9 Nisan 2017 Pazar günü ise, 14.00-16.00 saatleri arasında Yeni Balkan Yayınevi tarafından yayımlanan yeni kitapların tanıtımı yapılacak. Kitap tanıtımında M.C. Kültür Bakanlığı destekli Cemal Süleyman’ın “Hatıralarımda Kalanlar, Birlik’te Otuz Yıl” ve Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ Gürel’in “Kırmızı Gülün Alı Var, Makedonya Yazıları” kitaplarının yanı sıra bu yıl genç yazarların kitapları da damga vuracak. Rabie Ruşid’in “Alaimisema”, Mebruh Mirtoski’nin “Dünyanın İki Yüzü” adlı romanı, Emel Hamza Şerif’in “İlhamın Adı: Perşembe”, Süleyman Gina’nın “Şükrü Ramo’dan Seçme Şiirler” ve Yaser Halim, Zeynep Arifi ve Derya Ruşan’ın “Genç Filizler – 2” adlı şiir kitaplarının tanıtımı gerçekleştirilecek. Rabie Ruşid ve Yaser Halim bu yıl ikinci kitaplarıyla kitapseverlerin karşısına çıkarken, tanıtımda dokuz gencin şiir kitapları tanıtılacak.

