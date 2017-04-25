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25 Nisan 2017 Salı

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Üsküp'e Okumak İçin Gelen Öğrencilerin Adresi: Ensar Yurtları

Farklı şehirlerde yaşayan fakat yüksek öğrenimini Üsküp üniversitelerinde almak isteyen adaylara Ensar Derneği, hem erkek hem de kız öğrenciler için barınma imkanları sunuyor.

25 Nisan 2017 Salı 10:25
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Üsküp'e Okumak İçin Gelen Öğrencilerin Adresi: Ensar Yurtları



Makedonya genelinde lise son sınıf öğrencileri gelecek yıl yüksek öğrenim için üniversite ve bölüm tercihi konusunda karar verme aşamasına girdi. Kayıtlara bir kaç ay kala öğrenciler son araştırmalarını yapıp son kararlarını da Ağustos ayında verecek. Aynı zamanda yaşadığı yerden farklı şehirde okumak isteyen öğrenciler ise üniversite ve bölümlerin yanında yurt imkanlarını da araştırıyor.

Farklı şehirlerde yaşayan fakat yüksek öğrenimini Üsküp üniversitelerinde almak isteyen adaylara Ensar Derneği, hem erkek hem de kız öğrenciler için barınma imkanları sunuyor.

Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki, gelecek yıl Üsküp'te eğitim görmek isteyen öğrenciler için kız ve erkek yurtlarında sunulan imkanlar, yurt imkanlarından yararlanmak için gerekli şartlar, başvuru tarihleri gibi bilgileri paylaştı.

'Eğitime Katkı Amaçlı Bir Proje'

Baki açıklamasında yurt projesinin öneminden bahsederek, "Özel yurt anlamında ilk defa 2007 yılında başlayan Ensar Kız ve Erkek Yurt Projesi, Makedonya’da yaşayan toplulukların eğitim açısından ilerlemelerine etki etmesi nedeniyle eğitime katkı amaçlı bir proje olması açısından önemlidir. Makedonya’nın her bölgesinden gelen öğrencilerimiz için önemli bir proje olduğunu düşündüğümüz yurtlarda öğrencilere barınma ve eğitim desteğinin yanı sıra rehberlik hizmeti de verilmektedir. Derslerine takviye programlar ile başarılı olmaları, eğitim hayatlarını ve zamanlarını etkili ve verimli geçirmelerine dikkat edilerek bilgili, görgülü, ahlaklı, özgüveni olan, girişken ve güzel meziyetlere sahip birer ferd olarak yetişmelerine katkı sağlayan yurt olmaya çalışılmaktadır. Üsküp’te eğitim gören üniversiteli kardeşlerimize aile sıcaklığında bir ortam oluşturulması temel hedeflerimizdendir. Ebeveynlerin de bu anlamda güveni bizim için önemlidir" şeklinde ifadeler kullandı.

'Bu Yıl Toplam 140 Öğrenci Barındırdık'

Dernek Başkanı Süleyman Baki, gazetemize yaptığı açıklamada Ensar Kız ve Erkek yurtlarının kapasitesi, sunduğu imkanlar ve diğer özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Ensar Derneği’nin Makedonya’nın başkenti Üsküp’te en önemli projelerinden biri olan “Kız ve Erkek Üniversite Öğrenci Yurtları Projesi”  2007 yılından beri ilk yıllarda iki ayrı kiralık binada gerçekleşmeye başlandı. Kız yurdu 47 yataklı, erkek yurdu 43 yataklı toplamda 90 öğrenci barındırılmaktaydı. Daha sonraki yıllarda ihtiyaçtan dolayı ek bir kız yurdu daha tahsis edilerek 87 bayan 43 erkek toplamda 3 ayrı binada 130 öğrenci barındırılmaktaydı. Fakat 2016/2017 eğitim yılında kız öğrenci yurdumuza yoğun talepten dolayı (80 başvuru) mevcut iki kız yurdu yerine 5 katlı mekanda 100 kapasiteli yeni kız yurdu binasına taşındık. Bu nedenle 2016/2017 eğitim öğretim yılında 100 bayan ve 40 erkek toplamda 140 üniversite öğrencisi  barındırılmaktadır. Yurtlarımızda sunulan imkanlara bakıldığında modern şart ve standartlarda barınacakları odalar, eğitimlerini geliştirecekleri ve derslerini yapabilecekleri etüt odaları, bilgisayar odaları, günde iki öğün yemeklerin sunulduğu yemekhane ve sosyal aktivitelerin yapılacağı alanlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tüm bu hizmetlerin verilmesi için çaba sarf eden idareci ve personel kapasitemizi de belirtmek gerekir."

Doğu Makedonyalı Öğrencilere Öncelik Tanınıyor

Ensar Derneğinin yurt imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru esnasında nelere dikkat etmesi konusunda da Bilgi veren Dernek Başkanı Baki, kısıtlı kapasiteden dolayı Doğu Mkaedonya bölgesinden elen öğrencilere tanındığını belirtti.


Baki, "Şartlar arasında ise en evvela Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olması ve üniversiteye  kaydını yaptırmış olması gerekmektedir. Kapasitemizin kısıtlı olmasından dolayı Doğu Makedonyalı öğrencilere öncülük tanınmaktadır. Başvuruların kabulü Ağustos ayının ikinci haftasından itibaren yapılabilmektedir. Ayrıca yurtlarımızdan temin edilecek başvuru formu yanında nüfus kağıdı fotokopisi, üniversite öğrenci kayıt belgesi, not durum belgesi indeks fotokopisi (lise veya üniversite), sağlık raporu belgesi istenmektedir." dedi.

Makedonya'nın Her Bölgesinden Öğrenciler Geliyor

Hangi bölgelerden öğrencileri barındırdıkları konusunda "Özellikle yurt projesi ile başta Doğu Makedonya ve Merkez Jupa/Debre bölgesinden gelen soydaş öğrenciler hedef alınmaktadır" sözlerini ifade eden Süleyman Baki, "Doğu Makedonya bölgesinden Köprülü, Koçana, İştip, Radoviş, Tsırnik, Ustrumca, Valandova, Pirlepe, Delçevo, Negotino ve Doyran bölgesinden gelen Türk öğrencilerin çoğunlukta olması bizleri sevindirmektedir. Merkez Jupa belediyesine bağlı Türk köylerinden Novak, Kocacık, Pırsten, Merkez Jupa gibi yerlerden gelen öğrenciler de barındırılmaktadır. Ayrıca, Kalkandelen, Gostivar, Vrapçişte, Kumanova, Kırçova, Manastır, Resne, Ohri, Ustruga ve Debre bölgesinden de öğrencilerin varlığı ile proje bütün Makedonya’ya hitap etmektedir" dedi.

'Hedef Milli ve Manevi Değerlere Sahip Gençler Yetiştirmek'

Derslerdeki başarıları yanı sıra hedeflerinin milli ve manevi değerlere sahip bir gençlik olarak yetişmelerine katkı sunmak olduğunu da söyleyen Baki, yurtlara ilginin her geçen yıl arttığını da vurguladı.

Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki bu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Her geçen yıl yurtlara olan ilgi ve başvuru sayısı artmaktadır. Amacımız daha güzel imkanla ve şartlarda eğitimlerine katkı sunabilmektir. Kendini eğitime adamış, başarılı, disiplinli ve şuurlu gençlerimizin yetişmesine ülkemizin ihtiyacı var. bu nedenle öğrencilerimiz, Üsküp’te değişik üniversitelerde tıp, hukuk, mimarlık, öğretmenlik, eğitim, dil, edebiyat, mühendislik, ilahiyat gibi farklı bölümlerde eğitim görmektedirler. Hedefimiz, yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin derslerinde başarılı olmalarının yanısıra milli ve manevi değerlere sahip bir gençlik olarak yetişmelerine katkı sunmaktır. Geleceğin başarılı doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, mimarları, eğitimcileri, edebiyatçıları, ilahiyatçıları vs. hizmet aşkıyla yetişen bireyler olarak eğitimlerini tamamlamalarını ve doğdukları ülkeye ve bölgeye faydalı olmalarını arzu etmekteyiz. Bu vesileyle geleceğe umutla hazırlanan bu kardeşlerimizin geleceğe yönelik ışık tutması ve hayırlara vesile olmasını dilerim. Mezun olan ve olacak kardeşlerimize eğitim ve hizmet hayatlarında başarılarının devamını dileriz" şeklinde konuştu.

Gazetemizin gelecek sayılarında diğer şehirlerde de öğrencilere barınma imkanları sağlayan yurtlar hakkında da bilgi paylaşacağız.

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