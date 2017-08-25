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25 Ağustos 2017 Cuma

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Üsküp Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe Kursları Başvuruları Başladı

22 Ağustos itibariyle başlayan başvurular, 22 Eylül’e kadar devam edecek. İlgilenenler, Türkçe kursları hakkında detaylı bilgileri 02/322 12 32 telefon numarasını arayarak veya uskup@yee.org.tr adresine mail atarak öğrenbilecek.

25 Ağustos 2017 Cuma 10:53
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Üsküp Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe Kursları Başvuruları Başladı

 

Makedonya’da yüzlerce kişinin Türkçe öğrenmesini sağlayan Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl da Türkçe kurslarını devam ettirecek.

22 Ağustos itibariyle başlayan başvurular, 22 Eylül’e kadar devam edecek. İlgilenenler, Türkçe kursları hakkında detaylı bilgileri 02/322 12 32 telefon numarasını arayarak veya uskup@yee.org.tr adresine mail atarak öğrenbilecek.

 

 

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