Makedonya’da yüzlerce kişinin Türkçe öğrenmesini sağlayan Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl da Türkçe kurslarını devam ettirecek.
22 Ağustos itibariyle başlayan başvurular, 22 Eylül’e kadar devam edecek. İlgilenenler, Türkçe kursları hakkında detaylı bilgileri 02/322 12 32 telefon numarasını arayarak veya uskup@yee.org.tr adresine mail atarak öğrenbilecek.
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