Üsküp Aziz “Kiril ve Metodiy” Üniversitesi “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi’nde bugün diploma töreni düzenlendi. Filoloji Fakültesi bünyesinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları da diplomalarını aldı.

Filoloji Fakültesi Dekanı ve hocalarının yanı sıra öğrenci ve diğer konuklar törende hazır bulunurken, yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere de diplomaları takdim edildi.



Diploma töreninde 9’un üzerinde not ortalaması alan bazı öğrencilere takdirname verildi. Her yıl mezun veren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden bu yıl ise 10 öğrenci mezun oldu. Mezun olan öğrencilerin arasında Nedim Külci, Ertan Reşiti, Ayla İdrizi, Mustafa Hamdi, Yasemin Amet, Fiknet Yusufoska, İbrahim Yusuf, Mürvet Seydinoska, Güner Lutviovski ve Emir Eminovski diplomalarını aldı.



Filoloji Fakültesi’nin diğer bölümlerinden mezun olan Türk öğrenciler de düzenlenen törenle diplamalarını aldı.