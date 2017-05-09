Üsküp “İsa Bey” Medresesi 30. nesil mezunları için 5 Mayıs’ta bir tören düzenledi.

İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, Medrese Müdürü İbrahim İdrizi, Üsküp Müftüsü Recep Yusufi, hocalar ve diğer davetliler katıldı.

Recepi ve İdrizi, mezun olan öğrencileri tebrik ederken bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Tören, ilahilerin okunmasıyla sona erdi.

