Makedonya İslam Birliğine bağlı Üsküp, Kalkandelen ve Gostivar’daki “İsa Bey” kız medreseleri mezuniyet törenleri geçtiğimiz hafta yapıldı.
İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, müftüler, imamlar ve diğer davetlilerin katıldığı mezuniyet törenleriyle birlikte kız medreseleri Kalkandelen’de 10., Üsküp’te 8. ve Gostivar’da 6. nesil mezunlarını verdi.
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