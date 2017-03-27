Türkiye’deki değişik yargı kurumlarıyla işbirliği anlaşması imzalayan Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Türkiye’den katılacak konuşmacılarla “Türkiye’deki İdari Yargının Çalışması” adlı bir konferans düzenleyecek.
Konferansında konuşmacıları, Danıştay 1. Daire Başkanı İlyas Arlı ve Üyesi İbrahim Er’in yanı sıra T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibharim olacak.
Konferans, 31 Mart Cuma günü saat 15.00’te üniversitenin Gostivar’daki yerleşkesinin tören salonunda gerçekleşecek.
Uluslararası Vizyon Üniversitesinde “Türkiye’deki...
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