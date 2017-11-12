2-5 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi”ne Makedonya’dan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadil Hoca ve rektör yardımcısı Doç.Dr. Mensur Nuredin katıldı.

Kongrede, Türkiye’nin yanı sıra Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kosova’dan temsilciler yer aldı. 126 bildirinin sunulduğu kongrede, Türk dünyası üniversiteleri arasında değişik işbirlikleri konuları görüşülüp bu kongrenin her yıl düzenlenmesi karara bağlandı.

Kongre TİKA'nın desteğiyle, Manisa Celal Bayar ve Bursa Uludağ Üniversiteleri tarafından düzenlendi.