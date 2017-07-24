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24 Temmuz 2017 Pazartesi

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Uluslararası Türkologlara “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” Başladı

Yunus Emre Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle, uluslararası Türkologlara yönelik düzenlenen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (HÜ TÖMER) 17-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:56
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Uluslararası Türkologlara “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” Başladı


Yunus Emre Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle, uluslararası Türkologlara yönelik düzenlenen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (HÜ TÖMER) başladı.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yurt dışındaki eğitmen ihtiyacına binaen, kendi ülkelerinde veya Türkiye’de eğitim görmüş yabancı uyruklu Türkologların bu alanda deneyim kazanması ve donanımlarının artırılması amacıyla hazırlanan program 17 Temmuz – 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Programa 16 ülkeden 33 eğitimci katılıyor. Makedonya’dan Sezen Seyfullah ve Burcu Ali programda yer alıyor.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de konuşmasında, Türkçe öğretimi alanındaki çalışmalardan bahsederek Enstitünün Türkiye’nin tanıtılmasında ve Türkçenin yaygınlaştırılmasında uluslararası alanda önemli bir rol oynadığını söyledi. Bu alanda çeşitli kurumlarla iş birlikleri yapıldığını belirten Ateş, Türkçe Yaz Okulu kapsamında 140 Türkoloji öğrencisinden oluşan grubun Hacettepe Üniversitesiyle birlikte ağırlanacağından bahsederek Üniversiteyle ortak çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Prof. Dr. Şeref ATEŞ, konuşmasının sonunda, farklı ülkelerden gelen ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi alanında kendilerini geliştirmeye gayret eden katılımcılara teşekkür ederek başarılar diledi.

Programın açış konuşmasında Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesinin uluslararası Türkologlara yönelik düzenlenen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı”na ilk kez ev sahipliği yaptığını belirterek bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Kaynak: Yunus Emre Enstitüsü

 

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