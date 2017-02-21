



İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavına başvurular 24 Mart Cuma günü saat 17.00'a kadar devam edecek. Bu yıl açıklanan sınav merkezleri arasında Makedonya'nın başkenti Üsküp de yer alıyor.

Türkiye'de okumak isteyen öğrenciler başvurularını yapıp 29 Nisan 2017 tarihinde sınaca girecek. Sınav yeri ise ilerleyen zamanda açıklanacak.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler İstanbul Üniversitesinin yos.istanbul.edu.tr adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor.