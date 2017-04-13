



Geçtiğimiz haftalarda Şangay Kriterlerine göre, 2015/2016 akamedik yılında Makedonya'da eğitim alanında en iyi Üniversite seçilen Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin, Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Assocation – EUA ) üyeliğine seçimi başarıyla tamamladı.

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan basın duyurusunda, “Bu birlik Avrupa'da yüksek öğretimde küresel etkisi olan en ciddi Üniversite kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Avrupa Üniversiteler birliğine 47 Devletten 850 Üniversite üye olarak bulunmaktadır. Uluslararası Balkan Üniversite'sinin bu birlik bünyesine katılması, Makedonya, tüm Balkan coğrafyası ve Türkiye'de Eğitim ve toplumsal alanda 10 yıldır yaptığı başarılı ve özverili çalışmanın bir sonucudur.

Bu önemli ve başarılı adımdan sonra Uluslararası Balkan Üniversitesi akademik teklifi için Uluslararası kapılar açarken, Avrupa kıtasının çeşitli Üniversiteleri ile, eğitim ve bilimsel işbirliğini güçlendirilecektir” denildi.