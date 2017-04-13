



5 Nisan tarihinde başlayan Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) başvuru süresi 5 Mayıs Cuma günü tamamlanıyor.

TYS sınavı 13 Mayıs 2017 tarihinde Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilecektir. Sınav için daha detaylı bilgiye tys.yee.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TYS Nedir?

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen; okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü bir muafiyet sınavıdır. Bu sınavda başarılı olanlara Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.