Türkiye'deki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen 30'a yakın Makedonyalı aday Türkiye Cumhuriyeti Yurt Dışı ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan temsilciler ile mülakata girdi. Burs başvurusu yapan öğrencilerden diploma notu, son dönemlerde alınan notların genel ortalaması gibi kriterleri yerine getiren öğrenciler davet ediliyor.
Lisan Başvuruları Devam Ediyor
Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyen yabancı öğrenciler için başvurular 31 Mart tarihine kadar devam edecek.
Türkiye Bursları ve başvurular hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www.turkiyeburslari.gov.tr internet adresini ziyaret edebilir, 0 850 455 0 982 numaralı Çağrı Merkezini arayabilir veya info@turkiyeburslari.org e-posta adresine ileti gönderebilirsiniz.
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