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Türkiye Stajlarında İkinci Dönem Başladı

Programın ikinci döneminde de yurt dışında yaşayan ve yükseköğrenim gören gençler Türkiye’nin çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarında staj yapma imkanı elde edecek. Törende gençlere hitap eden Bakan Çavuşoğlu, program vesilesiyle birlik, beraberlik duygusu içinde, gençlerin Türkiye’yi yakından tanıma fırsatı yakalayacağına dikkat çekti.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 23:14
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Türkiye Stajlarında İkinci Dönem Başladı

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), tarafından yürütülen “Türkiye Stajları” programının ikinci dönemi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle başladı. Programın ikinci döneminde de yurt dışında yaşayan ve yükseköğrenim gören gençler Türkiye’nin çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarında staj yapma imkanı elde edecek. Törende gençlere hitap eden Bakan Çavuşoğlu, program vesilesiyle birlik, beraberlik duygusu içinde, gençlerin Türkiye’yi yakından tanıma fırsatı yakalayacağına dikkat çekti.

Başkanlığımız tarafından bu yıl ikincisi yapılan “Türkiye Stajları” programının ikinci dönemi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle başladı. Programın ikinci döneminde 12 ülkeden 100 öğrenci Türkiye’nin çeşitli kurum ve kurulularında 1 ay süreyle staj yapma fırsatı elde edecek. Öğrenciler staj programının yanı sıra Türkiye Tarihi, Diaspora Bilinci ve Stratejisi, Türk Dış Politikası, Etkili Konuşma ve Hitabet gibi konularda eğitimler, seminerler alacak. Bununla birlikte ise kültürel geziler, kamu kurum ziyaretleri ve sanatsal faaliyetlere katılacak.

 

Türkiye Fırsatlar Ülkesidir

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, staj programına gelen gençlere “Hepiniz ülkenize, memleketinize, vatanınıza hoş geldiniz. Türkiye hepimizin ortak paydası, hepimizin vatanı. Burası sizin memleketiniz. Her ne kadar staj için gelmiş olsanız da her zaman Türkiye bir yanınızda, bir tarafınızda sizin destekçiniz, yanınızda bir güç olarak size yardımcı olmaya çalışacaktır” diye seslendi. Kendisinin de Türkiye’ye yurt dışından okumak için geldiğini belirten Çavuşoğlu, “Türkiye bir fırsatlar ülkesi. Son dönemde sağlamış olduğu yeniliklerle sadece Türkiye’nin gençlerine değil, tüm dünya gençlerine ufuk açacak, burada istihdam imkanı sağlayacak ve Türkiye'yi birlikte büyütecek bir potansiyele sahip” dedi.

 

Türkiye Stajları Eğitimlerinize Farklı Vizyonlar Katacak

Yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmenin, hak ve menfaatlerini korumanın Türk dış politikasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Çavuşoğlu, genç vatandaşların bulundukları ülkelerde saygın toplumsal mevkiler elde etmelerinin de çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye Stajları programıyla birliktelik duygusu içinde gençlerin Türkiye’yi yakından tanıyacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının eğitimlerine farklı vizyonlar kazandıracak ve onların yapacağı meslek tercihinde yönlendirici bir rol oynayacak faaliyetlerde bulunmaya devam edecektir” diye konuştu.

 

Gençlerimiz İle Türk Diasporası Kendini Muhafaza Edecek

Yurt dışında yaşayan vatandaşların, ve özellikle gençlerin menfaat ve selameti için Türkiye’deki bir çok kurum ve kuruluşunun çalışma yürüttüğünü belirten Çavuşoğlu, “Sizler bizler için çok müstesna, çok değerlisiniz. Biz sizleri Türkiye'nin istikbal kaynağı olarak görüyoruz. Çünkü siz gençler sayesindedir ki, Türkiye diasporası daha yıllarca kendini muhafaza edebilecek ve başarılarımız uluslararası bir hal kazanacaktır” ifadesini kullandı. Türkiye Stajları programı ile öğrencilerin eğitim ve kariyer çalışmalarının yanı sıra Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıma imkanı bulacaklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Türkiye herkes için bir fırsatlar ülkesidir ama sizin için daha incelikli bir fırsatlar ülkesidir” dedi.

 

Sosyal Projelerde Yer Almalısınız

Öğrencilerin, bulundukları ülkelerde meslekleri vasıtasıyla o ülkenin ihtiyaçlarına cevap vererek, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağını aktaran Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti: “Yaşadığınız toplumla bütünleşirken, meslekleriniz vasıtasıyla o toplumun ihtiyaçlarını karşılarken, başta Türkçe olmak üzere kendi kültürel değerlerinizi muhafaza ederseniz, çok daha fazla saygı göreceğinizden emin olabilirsiniz. Edindiğiniz nitelikli meslekler ve bütün bir Türk toplumu olarak gördüğünüz saygı neticesinde, yaşadığınız ülkelerin geleceğinde söz sahibi olacak olan sizler başarılı olacaksınız. Sizler bulunduğunuz ülkelerde, Türkiye’de ne kadar değerliyseniz orada etkin, her sosyal projede hatta her siyasal aksiyonun ve projenin içerisinde rol almanız önem arz etmektedir. Sizler bu ülkelerin vatandaşları ya da orada ikamet eden gençleri olarak bu ülkelerin istikametine de rol verecek yeterliliğe sahip olacaksınız. Bu rolü almaktan asla kaçınmamalısınız, çekinmemelisiniz. Yaşadığınız ülkelerin sizin gibi yetişmiş insanlara ihtiyacı olduğunu unutmayarak, o ülkelerdeki siyasi ve toplumsal katılımınızı artırmanız, en az vatandaşlarımız tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarında aktif roller almanız kadar önemlidir.”

 

Sizlerin Çalışmaları Örnek Teşkil Edecek

YTB Başkanı Mehmet Köse ise staj programı ile gençlerin mesleki eğitimlerini geliştirmenin yanı sıra Türkiye’yi üçüncü ülkelerin gözüyle değil, birebir temas ederek tanıma fırsatı elde edeceğini söyledi. Staj programı çerçevesinde gençlerden beklentilerini sıralayan Başkan Mehmet Köse, “Bu bir aylık süreci en etkin bir biçimde değerlendirmelisiniz. Değişik zamanlarda akşamları ve hafta sonları programlar düzenlenecek. Bunların bir kısmı vizyon konuşmaları ve seminerler şeklinde olacak. Sizlerin değişik kurumları ziyaretleriniz olacak. Aklınızdaki herhangi bir soru, ne soru varsa bunları sorun. Buradan döndüğünüz zaman her türlü soruya cevap verecek donanımda olun. Çalıştığınız kurumlarda işin bir parçası olacaksınız. Burada nasıl katkı sağladığınızı ve neler alabileceğinizi değerlendirin” diye konuştu.

Programa katılan gençlerin çalışmalarının önemli olduğunu aktaran Başkan Köse, bu çalışmaların örnek teşkil ettiğini belirterek, “Yurt dışında sizlerin yaş kuşağında yaklaşık bir milyon nüfusumuz var. Bu bir milyon içerisinde yüz kişiniz. Bu ülkenin sağlamış olduğu imkân ve sizlerin çalışmaları içerisinde burada göstereceğiniz performans önemli. Sizden sonraki arkadaşlarınıza örnek olacaksınız ve çevrenize bunları anlatacaksınız” diye konuştu.  Programdan sonra Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Köse, staj programına katılan gençlerle sohbet etti. 

 

Kaynak: YTB

 

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