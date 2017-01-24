Geçtiğimiz Cuma günü Türkiye’nin Makedonya’yla var olan üniversite denklik anlaşmasını feshetmesiyle ilgili, Türkiye Mezunları Derneği Eşbaşkanları İsmail Aliyi ve Celadin Culi imzalı bir basın açıklaması yayınlandı.

Açıklamada, “Karar ile ilgili haberlerin basına yansıdığı andan itibaren Türkiye Mezunları Derneği hem ülkemizin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumları nezdinde gerekli girişimleri başlatmıştır.

Türkiye mezunlarının ve özellikle halen Türkiye Cumhuriyetinde eğitimlerini sürdüren arkadaşlarımızın oluşabilecek mağduriyetlerini önleyebilmek için konu muhataplarımızla büyük bir hassasiyetle değerlendirilmektedir.

Konu ile alakalı var olan bilgi kirliliğini de dikkate alarak resmi kurumlar dışında yapılan açıklamalar ya da yayılan söylentilere itibar edilmemesini, konu ile ilgili tüm detaylar açıklığa kavuşana kadar müsterih olunmasını özellikle vurgulamak istiyoruz.

Derneğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem mezunlarımızın hem de mezun adaylarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmeyi büyük bir titizlikle sürdürecektir” denildi.