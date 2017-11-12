Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Kosova’nın başkenti Priştine’de, mezunlar buluşması düzenlendi.

Davet, Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Fikrim Damka, YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Cengiz Çesko’nun ve eğitimlerini Türkiye’de tamamlamış çok sayıda mezun katıldı.

Büyükelçi Kılıç yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kosova ile iki ülke halkları arasında çok özel ilişkiler bulunduğunu dile getirerek “Sizler her iki ülkeyi iyi bilen, tanıyan, halklarla etkileşim içerisinde olmuş, halkların hissiyatını yaşamış, tanımış bireyler olarak iki ülke arasındaki ilişkilere insani boyutta, kültür diplomasisi boyutunda, fahri elçilik boyutunda en büyük katkı sunabilecek insanlarsınız.” ifadelerini kullandı.



YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf da Milli Eğitim Bakanlığının 1993 yılından itibaren büyük öğrenci projesi kapsamındaki çalışmalarda bulunduğunu hatırlatarak,

“O dönemde tanıdığım arkadaşların gerek Makedonya’da gerek Kosova’da, Orta Asya’da, Balkanlar’ın diğer köşelerinde her yerde bugün ülkelerinin, toplumlarının saygın birer bireyleri olarak ülkelerinin kalkınmalarına, ülkelerinin gelişmesine, toplumlarının kalkınmasına ve bulundukları ülkelerde barışın tesisine verdikleri emeği gördükçe bu kardeşlerimizin yetişmesinde emeği olan herkesi şükranla anmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye mezunlarından KDTP milletvekili Damka da Balkan ülkeleri ile Türkiye arasında bir yakınlık sağlanması için öğrenci dernekleri kurulması gerektiğini söyledi.

Damka, “Bizlere üniversite kapılarını açarak bizleri bugünkü halimize getirdiler. Bugün hepimiz faydalı birey olarak başta Kosova’mıza hizmet ediyoruz, sonra da anavatanımıza hizmet ederek bu projenin amacına ulaşmış olduğunu görüyorum.” dedi.



YTB Kültürel ve Sosyal İşler Dair Başkanı Mehmet Kılıç ise, Türkiye Mezunları programı hakkında bilgi vererek, bu sene yaklaşık 35 ülkede mezun buluşması gerçekleştirdiklerini ve 20 kadar ülkede mezun derneklerini tamamladıklarını ifade etti.

TÜMED Başkanı Cengiz Çesko, işbirliği ve dayanışmaya vurgu yaparak güçlü Türkiye’nin güçlü mezunlar ve güçlü Kosova anlamına geldiğini kaydetti.



Kosovaport