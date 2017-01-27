Yaklaşık kırk beş dakika süren ve samimi bir ortamda geçen görüşmede dernek temsilcileri Bakan Lutfiuya anlaşma iptal kararının ardından oluşan belirsizliğin endişeye sebebiyet verdiğini iletip oluşabilecek mağduriyetlerin çözümü için gayret gösterilmesini rica ettiler.
Durumu yakından takip ettiklerini belirten Bakan Lutfiu da Türkiye Mezunlarının ve Türkiyede halen öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin diploma denklik süreçlerinde şimdilik bir değişikliğe gidilmediğini ve konu ile alakalı ayrıntılı bir açıklamanın en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
Görüşmede ayrıca Türkiye Mezunlarının amaç ve faaliyetleri konusunda Bakan Lutiuya bilgi verildi.
Türkiye Mezunları Derneği, Eğitim ve Bilim...
Devlet Bakanı İlyas Türkiye Cumhuriyeti Eğitim...
Uluslararası Öğrenci Sınavı'na Başvurular...
Ristovski: 'Türkiye Cumhuriyeti İle İrtibat...
Türkiye Mezunlarından Denklik Açıklaması
Türkçe Eğitim Veren Okullar Öğrencilere...
Denklik Anlaşmasının İptal Edilmesi Öğrencileri...
Türkiye, Makedonya’yla Diploma Denklik Anlaşmasını...
Yorumlar