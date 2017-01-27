Celadin Culi, İsmail Aliji, Veysel Saraç ve Osman Emin’den oluşan Türkiye Mezunları Derneği

heyeti son günlerde kamuoyunu çokça meşgul eden diploma denkliği konusunu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından iptal edilen ikili anlaşma sonrası ortaya çıkan durumu Eğitim ve Bilim Bakanı Piştar Lutfiu ile görüştü.

Yaklaşık kırk beş dakika süren ve samimi bir ortamda geçen görüşmede dernek temsilcileri Bakan Lutfiuya anlaşma iptal kararının ardından oluşan belirsizliğin endişeye sebebiyet verdiğini iletip oluşabilecek mağduriyetlerin çözümü için gayret gösterilmesini rica ettiler.

Durumu yakından takip ettiklerini belirten Bakan Lutfiu da Türkiye Mezunlarının ve Türkiyede halen öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin diploma denklik süreçlerinde şimdilik bir değişikliğe gidilmediğini ve konu ile alakalı ayrıntılı bir açıklamanın en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye Mezunlarının amaç ve faaliyetleri konusunda Bakan Lutiuya bilgi verildi.