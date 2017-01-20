Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Türkiye ile Makedonya arasında yapılan üniversite denklik anlaşmasını feshetti.
20 Ocak 2017 tarihli, 2016/9661 sayılı kararda şöyle denildi:
“6 Temmuz 1998 tarihide Üsküp'te imzalanan ve 12/8/1998 tarihli ve 98/11600 sayılı Kararname ile onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Makedonya Cumhuriyeti'nde verilen öğrenim belgesi, diploma, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının denkliğine ilişkin anlaşma'nın 11 şubat 2017 tarihi itibariyle feshedilmesi; Dışişleri bakanlığının 22/11/2016 tarihli ve 11494949 sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3. maddesine göre, bakanlar kurulu'nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.”
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