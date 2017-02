Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, bugün Makedonya'nın en köklü Türk okulu Tefeyyüz'ü ziyaret etti. Bu ziyareti kapsamında Büyükelçi Kara, Tefeyyüz Müdürü Osman Emin ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sohbet havasında gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Kara, Tefeyyüz hakkında bilgi aldı. Daha sonra ise öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi ve dans etti. Müdür Osman Emin, ayrıca Büyükelçi Kara'ya hediye de takdim etti.

'Artık Benim de Bir Okulum Var'

Büyükelçi Kara Tefeyyüz öğretmenleri ve öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Güçlü Türkiye olduktan sonra bizler de burada çok güçlüyüz. Buradan çok etkilendim. Her birinizin yüzündeki o gülücükleler kaşlılaşmak beni son derece mutlu etti. Bunu unutmayacağım. Artık benim de bir okulum oldu Üsküp'te. O okul da Tefeyyüz ilköğretim okulu. 133 yıl dile kolay. Eminim ki buradaki öğretmenlerimizin bir çoğu da bu okullardan mezun olmuştur. Dolayısıyla sizleri gerçekten canı gönülden kutluyorum. Vermiş olduğunuz bütün mücadelelilere rağmen, kendi çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için elinizden gelen bütün hizmetleri sunduğunuz için ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmasının devamında ise Kara, "Şunu unutmamanız gerektiğini ifade etmek istiyorum; biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her birinizin, bütün vatandaşlarımızın yanında olacağımızın burada sözünü vermek istiyorum. Ne gerekiyorsa kapımız sonuna kadar açık. Biz kapalı kapılar ardında görev yapmak istemiyoruz. Her kimin ne sıkıntısı varsa her birey bizim için çok önemli ve o insanları kazandırmamız gerekiyor. Siz gençlerden istediğim bir şey var. Sizlerin her bir kalbi o kadar önemli ki benim için, çünkü sizler yarınların büyükleri olacaksınız ve yarın sizler bizi yöneteceksiniz." şeklinde konuştu.

Tefeyyüz'ü Göz Bebeğimiz Gibi Korumalıyız

"Yıllar önce kurulmuş olan, adımları atılmış olan, sağlam temellere dönüşmüş olan bu okulun her birimizin gözümüzün bebeği kadar korumamız gerektiğini biliyorum" sözlerini de ifade eden Büyükelçi Kara, okuldaki eksiklikler hakkında bilgi aldıklarını ve bu yönde Türkiye'deki hayır severlerle eksiklikleri tamamlamak için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.



Müdür Osman Emin ise Büyükelçi Kara'ya okulun mevcut durumu hakkında bilgi verirken TİKA'nın hem öğrenci sayısını arttırma hem de bir çok teknik alanda yapmış olduğu desteklerin de altını çizdi. Emin, Türkiye'nin Tefeyyüz okuluna verdiği destek için de teşekkür etti.

Büyükelçi Tülin Erkal Kara, okuldaki sınıfları da gezerek okulun sunduğu eğitim şartlarını bizzat yerinde gördü.