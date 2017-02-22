



Öğrencilere uluslararası kalitede eğitim imkânı sunmanın yanı sıra birçok alanda bilgi, birikim ve tecrübe de sunan Türkiye, tüm dünyadan başarılı uluslararası öğrencilere lisans eğitimi için kapılarını açıyor.

2017 Türkiye Bursları lisans düzeyi başvuruları 01 Mart’ta başlıyor. 2016 yılında 150 üzerinde ülkeden 5 bin öğrenciyi burslandıran Türkiye Burslarına başvurular 1 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular, yalnızca lisans düzeyinde eğitim almak isteyen tüm ülkelerden adaylara yöneliktir.

Suriye uyruklu adaylara ilişkin detaylı açıklama yakın zamanda yapılacaktır.

Başvurular yalnızca www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden yapılacaktır. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri başvuru sistemine girip/yükleyip başvuru yapacaklardır.

Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1. Başvurularla ilgili yetkilendirilmiş kişi ya da kurumlar var mı?

Türkiye Bursları başvurularıyla ilgili yetkilendirilmiş hiçbir kurum veya kişi bulunmamaktadır. Adayların başvurularını bizzat www.turkiyeburslari.gov.tr adresine yapmaları gerekmektedir. Adayların, başvuru sistemindeki talimat ve uyarıları dikkatlice okumaları önemle tavsiye edilmektedir.

2. Başvurularda bir yaş sınırlaması var mı?

Başvuracak adaylar 01.01.1996 sonrası doğumlu olmalıdırlar.

3. Başvurular için asgari başarı şartı nedir?

Adaylarda tıp, diş hekimliği ve eczacılık lisans programları için % 90, diğer lisans programları için ise % 70 asgari başarı seviyesi aranmaktadır.

4. Başvuru yapabilmek için mezun olmak şart mıdır?

Türkiye Bursları’na başvuracak adaylar, eğitim gördükleri liseden mezun ya da içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun olabilecek durumda olmalıdırlar.

5. Başvuruda ibraz edilmesi zorunlu belgeler var mıdır?

Başvuru sisteminde, tercih edilebilecek üniversite ve bölümlerin SAT, TOEFL, DELF, YDS vb. şartlarının sağlanması gerekli olup istenilen belgelere sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirilemeyecektir.

6. Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşları programa başvurabilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Mavi kartlılar veya herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Bursları’na başvuramazlar.

7. Başvuruların değerlendirilmesi ne şekilde olacak?

Başvuruların değerlendirilmesinde, adayların başvuru kriterlerine uygunlukları ve akademik ve sosyal başarıları gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

8. Adaylar istedikleri herhangi bir bölümü tercih edebilir mi?

Adayların tercih edebilecekleri üniversite ve bölümler, başvuru sisteminde eğitim altyapılarına göre otomatik olarak karşılarına gelecek olup başvuru sisteminde bulunmayan üniversite ve bölümler dışında bir üniversite ve bölüm tercihi yapılamayacaktır.

9. Tıp eğitimi almak için hangi programa başvurmalıyım?

Önceki yıllarda adaylar Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Türk Dil ve Edebiyatı ve İlahiyat bölümleri için ayrı bir burs programına başvuru yapmakta idi. Bu yıl adayların asgari başarı şartlarını sağlamak koşuluyla ülkelerine yönelik açılacak burs programları altında bu bölümleri seçebilecektir.

10. Detaylı bilgi almak için hangi iletişim kanallarını kullanabilirim?

Türkiye Bursları ve başvurular hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www.turkiyeburslari.gov.tr internet adresimizi ziyaret edebilir, 0 850 455 0 982 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya info@turkiyeburslari.org e-posta adresine ileti gönderebilirsiniz.