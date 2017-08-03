Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, 3 Temmuz’da başlayan Türkçe yeterlilik sınavı başvurularının 4 Ağustos’ta sona ereceğini hatırlattı.
Enstitüden yapılan açıklamada, “Adayların kayıt olmak için Enstitüye gelmeden önce http://e-sinav.yee.org.tr/Login web adresinden “yeni üye” butonuna tıklayarak sisteme ön kayıt yapmaları, ardından Enstitümüze kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf getirerek kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir” denildi.
12 Ağustos’ta yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavı için detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Türkçe Yeterlilik Sınavı İçin Başvurular...
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