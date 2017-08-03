Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, 3 Temmuz’da başlayan Türkçe yeterlilik sınavı başvurularının 4 Ağustos’ta sona ereceğini hatırlattı.

Enstitüden yapılan açıklamada, “Adayların kayıt olmak için Enstitüye gelmeden önce http://e-sinav.yee.org.tr/Login web adresinden “yeni üye” butonuna tıklayarak sisteme ön kayıt yapmaları, ardından Enstitümüze kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf getirerek kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir” denildi.