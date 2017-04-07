Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) başvuruları 5 Nisanda başladı. Başvurular 5 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecek.
TYS sınavı 13 Mayıs 2017 tarihinde Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilecektir. Sınav için daha detaylı bilgiye tys.yee.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
TYS Nedir?
Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen; okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü bir muafiyet sınavıdır. Bu sınavda başarılı olanlara Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.
Türkçe Yeterlilik Sınavı Başvuruları Başladı
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