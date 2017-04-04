Üsküp Yunus Emre Enstitüsü kursiyerlerine Türkçe sertifikalarını vermeye devam ediyor.
Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde 2016 - 2017 Akademik Türkçe eğitim yılı içerisinde A1 düzeyinde Türkçe eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Sertifikaları Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz takdim etti.
Türkçe eğitim kurslarını başarıyla tamamlayıp sertifikasını almaya hak kazanan tüm kursiyerlere Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Mdürü Fuat Korkmaz tebrik edip, emeği geçen okutmanlara da teşekkürlerini iletti.
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