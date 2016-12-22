



Makedonya’daki Türkçe eğitim sorunlarına bilimsel bir perspektif sunmak ve eğitimsel, yönetimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla Türkçe eğitimi alanında karşılaşılan sorunların çözümü gayesiyle, bu hafta sonu başkent Üsküp'te Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ile TİKA'nın organizasyonunda "Makedonya'daki Türkçe Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu çalıştay düzenlenecek.

Düzenlenecek çalıştay ile ilgili bugün Eğitim ve Bilim Bakanlığında basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Pedagoji Kurumu Müdürü Muhittin Kahveci, TİKA Koordinatör Yardımcısı Gizem Başkan ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz yapılacak çalıştay hakkında konuştu.

"Sorunlara Çözüm Önerilerinin Sunulacağı Bir Çalıştay"

Basın toplantısında konuşan Müdür Kahveci, "65 ilkokul ve 13 lisede olmak üzere Türkçe eğitim veren tüm okullardan, aynı zamanda yüksek öğrenim alanında da Türkçe eğitim imkanı sunan hem devlet hem de özel üniversiteler de dahil olmak üzere bütün bu kurumlardan katılımcıların yer alacağı bir çalıştay düzenliyoruz. Bilindiği gibi Makedonya Cumhuriyetinde bundan önce de çalıştaylar dernek veya sivil toplum teşkilatları aracılığıyla düzenlenmiştir. Fakat bu çalıştayın özellikle Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ortaklığında TİKA'nın destekleriyle yapılması daha büyük önem arz ettiğini söylemek istiyorum." dedi.



Konuşmasının devamında Kahveci, bu çalıştayda öncelikle sorunların masaya yatırılması, öncelikli sorunlara çözüm önerileri getirilmesi, orta ve uzun vadede Türkçe eğitimdeki sorunlara çözüm önerilerinin sunulacağı bir çalıştay olacağını belirtti.

"Türkçe Eğitimi Noktasındaki Desteklerimiz Devam Etmekte"

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, yaptığı açıklamada "Kurulduğumuz 2010 yılından beri Makedonya'da Türkçe eğitim adına çok önemli çalışmalar yaptık. Bugüne kadar 3 bine yakın Makedonya vatandaşına Türkçe öğrettik. Halihazırdaki Türkçe eğitimi noktasındaki desteklerimiz devam etmekte. İnanıyorum ki bu çalıştay Makedonya'da Türkçe eğitimi noktasındaki önemli bir çıktıyı bizimle buluşturacak." şeklinde konuştu.

"Eğitim projelerine Öncelik Verilmiştir"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Koordinatör Yardımcısı Gizem Başkan, yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere TİKA'nın Makedonya'da ofisi kurulduktan itibaren eğitim projelerine ayrı bir önem ve öncelik vermiştir. Eğitim sorunlarının bertaraf edilmesi hususunda da hassasiyetle yaklaşmıştır. Makedonya'daki Türkçe eğitim sorunlarının tespit edilerek masaya yatırılacağı çözüm önerilerinin getirilmesi planlanan bu çalıştayın sonuçlarının da ileriki dönemlerde gerçekleştireceğimiz projelere farklı bir bakış açısı getirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, 24-25 Aralık tarihlerinde başkent Üsküp'teki Kontinental Hotelinde düzenlenecektir.