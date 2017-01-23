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23 Ocak 2017 Pazartesi

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Türkçe Eğitim Veren Okullar Öğrencilere Kapılarını Açtı

Okullar yarı yıl tatilindeyken başlayan kar yağışları ve dondurucu soğuklar, gelecek hafta da devam ettiği taktirde eğitim olumsuz etkilenebilir. Özellikle dağ köylerinde bulunan okullarımıza ulaşım konusunda aksaklıklar yalanabilir.

23 Ocak 2017 Pazartesi 09:44
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Türkçe Eğitim Veren Okullar Öğrencilere Kapılarını Açtı



Bugün ülke genelinde 188 bini ilkokul ve 80 bini lise olmak üzere yaklaşık 270 bin örenci 20 küsur günlük kış tatilinin ardından ders sıralarına geri dönüyor.

Makedonya Cumhuriyeti'nde 31 Aralık 2016 tarihinde ara verilen 2016/17 eğitim yılının ikinci dönemi 18 Ocak'ta başlaması gerekiyordu. Fakat bu dönemde meydana gelen dondurucu soğuklar ve grip salgını ikinci dönem başlangıcını ertelenmesine sebep oldu.

Sağlık Bakanlığının grip salgınına karşı önerdiği önlem paketinde ikinci dönemin 23 Ocak tarihine ertelenmesi yer alıyordu. Eğitim ve Bilim Bakanlığı bu öneri kabul ederek, ikinci dönemin 23 Ocak tarihine erteleme kararı aldı.

Okullar yarı yıl tatilindeyken başlayan kar yağışları ve dondurucu soğuklar, gelecek hafta da devam ettiği taktirde eğitim olumsuz etkilenebilir. Özellikle dağ köylerinde bulunan okullarımıza ulaşım konusunda aksaklıklar yalanabilir. Okulların ikinci döneme hazır olup olmadıkları ve ısıtma sistemi ile ilgi Türkçe eğitimin gerçekleştiği bazı okullardan bilgi almaya çalıştık.

Tefeyyüz İkinci Döneme Hazır

Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müdürü Osman Emin, ikinci dönemin başlaması konusunda gazetemize açıklamalarda bulundu.

Müdür Emin yaptığı açıklamada, "Tefeyyüz İlköğretim Okulu 2016/17 öğretim yılının birinci bölümünü başarı ve çok sayıda etkinliklerle tamamladıktan sonra ikinci dönem için hazırlıklar yapıldı. Birinci dönemde tabii ki doğal afetlerin vermiş olduğu sıkıntılar ile baş etmeye çalıştık. Hatırlıyorsunuz, Üsküp'te ola gelen depremler, ardından sel felaketi, okulumuzu da etkiledi. Ancak eğitime tüm hızıyla devam etti. Yarıyıl başarıları memnun edici durumda olan kadromuz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin kış tatilini fazlasıyla hakkettiklerini düşünüyorum." dedi.

Emin açıklamasının devamında, "İkinci dönem bilindiği gibi 18 Ocak'ta başlaması gerekirken, soğuk havaların ve hastalıkların baş gösterdiği günlerde Eğitim Bakanlığı kararı ile 23 Ocak tarihine ertelendi. Çocuklarımızın tatili biraz uzadı. Ancak bizler tüm hızla çalışmalarımızı sürdürdük. İkinci dönem için hazır olduğumuzu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

"Öğrencilerle Kavuşmayı Bekliyoruz"

Su borularının patlaması ile bazı sınıfların hasar gördüğünü ifade eden Tefeyyüz Müdürü Osman Emin, ısıtma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Emin, "Ülkemizde etkisini arttıran soğuk hava tabii ki okulumuzda da sıkıntı yarattı. Su borularının buzlanması ve ardından boruların patlaması sonucunda bir kaç sınıfımız su altında kaldı.   Çalışmalar ile sular çekildi. Küçük çapta da olsa okul biraz zarar gördü. Zararların giderilmesi biraz zaman alacaktır. Ancak derslerin ertelenmesine sebep olmayacağını söyleyebilirim. Bundan dolayı okulumuz ikinci dönem için hazırdır. Okulumuz ikinci dönem için kapılarını ardına kadar açıp öğrenciler ile kavuşmayı beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Radoviş Bölgesinde Köy Okulları da İkinci Döneme Hazır

Doğu Makedonya'da Türkçe eğitimin gerçekleştiği Topolnica, Buçim ve Pırnalı köylerinde, öğretmen Emre Mehmetoğlu'dan aldığımız bilgiye göre herhangi ciddi bir eksiklik bulunmuyor.

Mehmetoğlu, "Bilindiği üzere ikinci döneme 18 Ocakta başlamamız gerekiyordu. Fakat grip salgını ve dondurucu soğuklar nedeniyle ikinci yarı yılın başlangıç tarihi 23 Ocak'a ertelendi. Topolnica, Buçim, Pırnalı köy okullarımız ikinci döneme hazırdır, şu anda herhangi ciddi bir eksiklik gözükmüyor." dedi.

"Odunlar Vaktinde Temin Edildi"

Isınma konusuna da değinen Emre Mehmetoğlu, "Bölgedeki okullarımız odunla ısınmaktadır. Sınıflardaki sobalarla alanı ısıtmaya çalışıyoruz. Bu kış için odunlarımız vardır. Odunlar daha önceden Ekim ayından temin edilmiştir. Geçen yıl böyle bir sıkıntı yaşadık. Odunlar gecikmeli temin edildi. Fakat bu yıl önceden temin edildiği için herhangi bir sorun teşkil etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Etkili kar yağışlarının ulaşımı etkilediğini de belirten Mehmetoğlu, "Kış tatili boyunca yoğun kar yağışları az çok ulaşımı etkiliyor. Topolnica'da ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, Pırnalı ve özellikle Buçim'e gidiş gelişlerde engel çıkabiliyor. Malumunuz öğretmenler ders vermek için farklı bölgelerden okullara gidip geliyoruz. Bu nedenle eğer olası kar yağışları olursa aksaklıklar meydana gelebilir." dedi.

Zdunye Köy Okulu Öğretmenlerinden Örnek Davranış

Bugün başlayacak ikinci eğitim dönemi için okullarda hazırlıklar yapıldı. Hazırlıklar yapan okullardan biri de Zdunye'deki köy okulu.
"Mustafa Kemal Atatürk" İlköğretim okuluna bağlı Zdunye köy okulunun tadilatı öğretmenler ve diğer çalışanlar tarafından gönüllü olarak yapıldı. Öğretmenlerin de bizzat katıldığı bu tadilat çalışmalarının ardından okul hazır hale geldi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise "Öğrencilerimize daha iyi şartlar sunmak için durmadan çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Kanatlar Sorunsuz Bir Şekilde Eğitime Başlıyor"

Türkçe Eğitim veren Kanatar'daki ilkokulda da ikinci dönem için hazırlıklar tamamlandı. Okulda öğretmenlik yapan Ferdi Bulut'tan aldığımız bilgiye göre eğitim burada da sorunsuz başlayacak.

Öğretmen Ferdi Bulut yaptığı açıklamada, "Burada havalar derslerin ertelenmesini gerektirecek kadar soğuk değil şu anda. Okuldaki kaloriferlerde buzlanma meydana geldi. Fakat onarım çalışmaları devam ediyor. Eminim ikinci döneme sorunsuz bir şekilde başlayacağız." dedi. 

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