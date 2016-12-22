Uzun yıllardan beri öğrencilerin eğitimlerinde yaşadıkları kimi sorunların üstesinden gelmeleri için her daim yardımcı olan ve kendini işine, öğrencilerine adayan Pedagog Pranvera Karahasan emekliye ayrıldı.

Üsküp Az. “Kiril ve Metodiy” Üniversitesi Felsefe Fakültesi Pedagoji Bölümü’nden mezun olduktan hemen sonra Üsküp’teki ilk Türk Pedagoglardan biri olarak görevine “Boris Kidriç” ilkokulunda başlayan Pranvera Karahasan, buradaki 15 yıllık görevinin ardından Üsküp “Petar Zdravkovski-Penko” ilkokulunda görevine devam etti. 1995 yılından günümüze kadar “Petar Zdravkovski-Penko” ilkokulunda özellikle Türk öğrencileri için hizmet eden Pranvera Karahasan, görevi boyunca hep çocukların eğitimleriyle, var olan kişisel sorunlarıyla yakından ilgilendi. Velilerin de çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri için büyük çaba sarf eden Pranvera Karahasan, okul çapında aktif olduğu çalışmaların yanı sıra, halen çalışmalarını sürdürdüğü “Eğitim Kavşağı” adlı derginin üyesi olarak, dergide yayınladığı makaleleriyle çocukların ve velilerin yararlanabileceği konuları da gündeme getirdi.





Çalışma Süreci Boyunca Kendini Mesleğine Adadı

Çalışma süreci boyunca kendini tamamen mesleğine adadığını ifade eden Karahasan, “Tabii ki bu durum, mesleğime karşı olan sevgiye dayanmaktadır. Şimdiki hislerime gelecek olursak eğer; bir taraftan hüzün, diğer taraftan ise sevinç içerisindeyim. Hüzünlüyüm çünkü çalışma arkadaşlarımdan ayrıldım ve bunun gerçekten altını çizebilirim ki, bu durum beni derinden etkiledi. Fakat emeklilik de hayatın içinde olan bir süreçtir. Her bir işin başlangıcı olduğu gibi aynı zamanda sonu da vardır. Mutluluğumun sebebi de şimdi tamamen kendimi aileme adayacağımın olmasıdır” dedi.





Üsküp’teki ilk Türk Pedagoglardan olmanın gururunu yaşayan Pranvera Karahasan, “Bu durum benim için gurur verici ve özel bir duygudur. İlk Türk pedagog olmanın birçok avantajı oldu. Öncelikli olarak Türk öğrencilerine, velilere Türk dilinde yardımcı olmak, onların sorunlarına çözüm bulmak ve kendilerine danışmanlık yapmak avantajların birkaçıdır” diyor.

“Çalışma arkadaşlarımla adeta bir aile gibiydik”

Emekliliye ayrıldığı gün okuldaki meslekdaşları ve öğrencilerinin hazırladıkları sürprizle duygu dolu anlar yaşadığını anlatan Pranvera Karahasan, “Okuldan ayrılma süreci benim için kolay olmadı. Çalışma arkadaşlarımla adeta bir aile gibiydik. Bu yüzden de ayrılık her iki taraf için de zor oldu. Çalışma arkadaşlarımın hepsi üzüntülerini dile getirdiler. Bunu özellikle belirtmek isterim ki, bu durum benim için çok özeldi. Çünkü bir kez daha ne kadar sevildiğimi gördüm. Özellikle son çalışma günümde bana yapmış oldukları jestler ve vedalaşma töreni beni gözyaşlarıma boğdu. O günü hayatım boyunca unutmayacağım ve her zaman aklımda özel bir anı olarak kalacak” diyerek işine, meslekdaşlarına ve öğrencilere olan bağlılığını bir kez daha ifade etti.

Emeklilik günlerinde de çalışmaktan vazgeçmeyeceğini belirten Karahasan, “Hayatın her bölümünün ayrı güzellikleri vardır, emekliliğin de kendi ayrıcalıkları olduğu gibi. Tabii ki bu dönem içerisinde çalışma faaliyetlerine katılacağım. Çünkü insanı işin ayakta tuttuğuna inananlardanım. Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm çalışanların bu duyguyu yaşamalarını dilerim” dedi.





Biz de bu vesileyle yıllarını, Türk öğrencileri başta olmak üzere, çocuklara hizmet etmekle geçiren Pranvera Karahasan’ı kutlar, huzurlu ve sağlıklı bir emeklilik hayatı geçirmesini temenni ederiz.