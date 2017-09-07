Makedonya genelinde Türkçe eğitimin sunulduğu liselere 2017/2018 eğitim yılında toplam 144 Türk öğrenci kaydını yaptırdı. Bazı bölgelerde öğrenci sayısı düşük bazı bölgelerde ise öğrenci sayısında artış mevcut.

Üsküp Yosip Broz Tito Lisesine bu yıl toplam 42 öğrenci kaydını yaptı. Cvetan Dimov Lisesine ise kayıt yapan Türk öğrenci sayısı 12.

Gostivar Belediye Lisesine bu yıl toplam 47 öğrenci, Ekonomi Lisesine 11 ve Sağlık Meslek Lisesine 53 Türk öğrenci kaydını yaptırdı.

Kalkandelen Sağlık Lisesinde Başvurular Geçi Çevrildi

Kalkandelen ‘Nikola Şteyn’ Sağlık Meslek Lisesi’nde bu yıl 7 öğrenci kaydoldu. Kayıt için 15 öğrenci başvurmasına rağmen puan yetersizliği yüzünden sadece 7 öğrenci kayıt yaptırabildi.

Bugüne kadar bu lisede Türk öğrencilerinin başka tercih şansı olmadığı için puan sınırlaması göz önünde bulundurulmuyor başvuran tüm öğrenciler kabul ediliyordu.

‘Nikola Şteyn’ Sağlık Meslek Lisesindeki Türkçe Eğitim Sorumlusu Meral İmaili gazetemize yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere liselere kayıt için öğrencilerde belirli puan olması gerekmekte. Fakat lisemizde Türkçe sınıfları için öğrencilerin başka lise olanağı olmadığı için bu puan sınırlaması göz önünde bulundurulmuyor. Fakat bu yıl öğrencilerimizden puan istendi ve bu sebeple başvuran 15 öğrenciden sadece 7’isinin yeterli puanı olup kaydını yaptırabildi. Bu sorunun çözülmesi için belediyeye dilekçe gönderdik” ifadelerini kullandı.

Resne’de Öğrenci Sayısında Düşüş

Resne ‘Car Samoil’ Lisesine bu yıl 8 Türk öğrenci kayıt yaptırdı.

Lisede öğretmenlik yapan Muhammer İbrahim “Son yıllarda öğrenci sayısında düşüş yaşanıyor. Bu düşüş ilkokullarda da mevcut. Bazı öğrencilerimiz ücretsiz ulaşımdan faydalanarak Ohri ve Manastır’da mesleki liselere de kayıt yaptırıyorlar” dedi.

Açıklamasının devamında İbrahim, “Hem lisede hem de ilkokulda olmak üzere okullarımızda yardımcı ders kitaplarımız yok. Az da olsa okullarımızın yardımcı ders kitap desteğine ihtiyacı var” ifadelerini kullandu.

Radoviş’te Öğrenci Sayısı Önümüzdeki Yıllarda Artacak

Radoviş ‘Kosta Susinov’ Lisesinde bu yıl 34 Türk öğrenci kaydını yaptırdı. 17 öğrenci düz lise, 17 öğrenci ise elektroteknik bilgisayar bölümünü tercih etti.

Lisede ders veren öğretmen Cafer Memiş, gazetemize yaptığı açıklamada “Öğrenci sayısında geçen yıllara kıyasen azalma mevcut. Fakat ilkokullardaki öğrenci sayısının artışını göz önünde bulundurduğumuzda önümüzdeki yıllarda lisemizde de Türk öğrenci sayısında ciddi artış yaşanacağını söyleyebilirim. Radoviş’te Türkçe eğitim veren ilkokulda Türk öğrenci sayısı neredeyse Makedon öğrenci sayısına ulaşıyor. Bu nedenle lisede de önümüzdeki yıllarda öğrenci sayısının artmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kırçovalı Öğrenciler Bu Yıl Tıpı Tercih Etti

Kırçova’da Türkçe eğitim veren ‘Mirko Mileski’ Lisesine bu eğitim yılında toplam 29 öğrenci kayıt yaptırdı. Bu öğrencilerin 19’u düz lise, 10’u da elektroteknik bölümünü tercih etti. Kırçova’da bu eğitim yılında büyük düşüş mevcut. İlkokul mezunu Türk öğrencilerin büyük bölümünün bu yıl sağlık lisesini tercih etmesi düz lisedeki sayıyı düşürdü.

Mekrez Jupa’daki Ata Lisesine bu yıl toplam 32 öğrenci kaydını yaptırdı. Kayıt yaptıran bu öğrencilerin 26’ısı Türkçe eğitim, 6’sı ise Makedonca eğitim tercih etti.

Struga ‘İbrahim Temo’ Lisesine ise bu yıl 10 Türk öğrenci kaydını yaptırdı.

Bazı bölgelerden aldığımız bilgilere göre Eylül ayının sonuna kadar öğrenci kayıtlarının devam edecek ve bu sayılarda artış yaşanabilecek.