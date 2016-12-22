2016 yılının son “Türk Masal Saati” etkinliği Ohri’de geçtiğimiz günlerde Ohri’de gerçekleşti. Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün Makedonya’daki Türk çocuklarına yönelik düzenlediği faaliyette, Üsküp Türk Tiyatrosu oyuncuları Cenap Samet ve Suzan Akbelge’nin anlatımlarıyla Ohrili çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi.



Minik okurlara, etkinlik sonrası Yeni Balkan Yayınevi tarafından yayımlanan, "Harfler Ne Yer?" isimli okuma kitabı da hediye edildi.

Yunus Emre Enstitüsü, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen öğretmen Fahriye Recep ve Kardeşlik Birlik İ.O. yetkililerine teşekkürlerini iletti.