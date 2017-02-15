Gostivar Sağlık Lisesi Müdür Yardımcısı Daut Bayrami ile bir araya gelen heyet lisedeki Türkçe eğitim ve Türk öğrenciler hakkında bilgi aldı.
Heyet görüşmenin ardından Türk sınıflarını da gezip öğrencilerle bir araya geldi.
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