Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Yunus Emre Üsküp Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Fuat Korkmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Tamer Sevim ile Gostivar Sağlık Lisesine ziyarette bulundu.

Gostivar Sağlık Lisesi Müdür Yardımcısı Daut Bayrami ile bir araya gelen heyet lisedeki Türkçe eğitim ve Türk öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Heyet görüşmenin ardından Türk sınıflarını da gezip öğrencilerle bir araya geldi.

