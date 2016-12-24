



Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA Üsküp Koordinatörlüğü'nün işbirliğinde Makedonya'daki Türkçe eğitimin sorunlarına bilimsel bir perspektif sunmak, eğitimsel, yönetimsel, ekonomik ile sosyokültürel boyutlarıyla Türkçe eğitim alanında karşılaşılan sorunları değerlendirme amacıyla düzenlenen "Makedonya'daki Türkçe Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı çalıştay bugün Üsküp'teki Kontinental Hotel'de başladı.

Bugün ve yarın olmak üzere iki gün sürecek olan çalıştaya Makedonya'nın dört bir yanında bulunan okullarda Türkçe eğitim veren ilkokul ve lise öğretmenleri ile Türk Üniversite öğretim görevlileri katıldı.

Türklerin Türkçe Eğitim Görme Hakları Bulunmaktadır

Çalışmanın başlangıcında protokol konuşmaları yapıldı. Pedagoji Kurumu Müdürü Muhittin Kahveci, "Makedonya Anayasasına göre Türkler millet olarak kabul edilmekte ve azınlık statüsünde bulunan Türklerin Türkçe eğitim görme hakları bulunmaktadır. Makedonya'daki Türk çocuklara anadili ile eğitim verilmektedir. Makedonya genelinde 65 ilkokulda ve 13 lisede Türk dilinde eğitim verilmektedir." ifadelerini kullandı.



Yaptığı konuşmada Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, çalıştaya katılan öğretmenlere "Azim ve kararlıkla büyük bir mücadele verdiniz, siz değerli öğretmenlerimiz. Binlerce zorluğa göğüs gererek Türkçenin kutlu yürüyüşünden taviz vermediniz." şeklinde hitap etti.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü Kerim Sarıgül, yaptığı açılış konuşmasında böyle bir organizasyonun özellikle Türkçeye dair gerçekleştirilen bir organizasyonun birlikte yürütülmesinin birlikte gerçekleştirilmesinin çok büyük bir önemi olduğunu vurguladı.

Türkçe Eğitimdeki Sorunlar Tespit Edildi

Yapılan protokol konuşmalarının ardından çalıştay kapsamında ilkokul, lise ve üniversite olmak üzere üç masa kurularak tartışmalar başladı. Tartışmaların birinci seansında sorunlar tespit edilirken, ikinci seansında da çözüm önerileri sunuldu.



İlkokul masasında ise sorun tespit seansında öğretmenler karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Öğretmenlerin dile getirdiği sorunlar arasında ağırlıklı olarak ders kitaplarının içeriği, tercüme hataları, kitaplar için seçilen konular belirtildi.

Çocuklarımıza Paskalya Şiirleri Öğretiliyor

Sorun tespitleri aşamasında konuşan öğretmenlerden biri, Türkçe eğitimde kullanılan Müzik ders kitabından bir alıntıyı örnek göstererek, "Makedonya'nın multietnik bir yapısı olmasına rağmen Türk öğrencilerin kullandıkları müzik kitabında paskalya şiirleri, Goce Delçev'i anlatan şarkılar gibi tek taraflı içerik yer alıyor. Fakat bu kitapta bizim bayramlarımızla ilgili bir şey bulamazsınız." sözlerini ifade etti.



Aynı öyle bir tarih kitabı da örnek gösterilerek burada Türkçe eğitim gören çocuklarımızın Osmanlı devleti hakkında öğretilenleri de dile getirdi.

Çocuklarımıza Osmanlı Devleti Hakkında Neler Öğretiliyor?

Kitapta ise "Makedonya'nın Osmanlı İdaresi Altına Düşmesi" başlıklı bir derste ise '...Sorumlu hükümdar olarak halkını Osmanlıların yağma ve işkencelerinden korumak için vasallığı kabul etti. Son Makedon kralı olan Kral Marko'yu halk şarkılarında yaşatmış." ifadeleri yer alıyor.

Aynı ders başlığı altında 'Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise, verilen diğer vergilerin yanı sıra kan vergisi dedikleri devşirme varmış. Devşirme erkek çocuklarının ebeveynlerinden zorla alınmasıymış. Sonra bu çocukları Türkiye'ye götürülerek eğitiliyor ve acımasız asker olmaları öğretiliyormuş. Bu askerlere yeniçeri deniliyormuş' ifadeleri

Din ve Ahlak Kitabı

Din ve Ahlak dersi veren bir öğretmen de söz alarak sorun teşkil ettiğini düşündüğü bir konuyu dile getirdi. "Din ve Ahlak ders kitabı iki kitleye yönelik hazırlanmış. Bir tarafta Hristiyan öğrenci kitlesine yönelik Petko Slateski'nin hazırladığı Makedonca kitap, diğeri ise Müslüman öğrenci kitlesine yönelik Naser Ramadani'nin hazırladığı Arnavutça kitap. Türkçe eğitim için Müslüman kitleye yönelik hazırlanan kitap değil de Hristiyan kitleye yönelik hazırlanan kitabın tercüme edilmesi büyük sorun teşkil ediyor." şeklindeki ifadelerle bu sorun da bir öğretmen tarafından masaya yatırıldı.



Tartışmanın ilerleyen dakikalarında da Ekstern sınavlarındaki tercüme hataları, bazı programların sadece Makedonca ve Arnavutça dilinde olması gibi farklı sorunlar da masaya yatırıldı. Daha sonraki oturumlarda da sorunlar çözüm önerileri sunuldu.

Çalıştay sonunda tespit edilen ve çözüm önerileri sunulan sorunlar hakkında bir kitapçık hazırlanıp yayınlanacak.

Şaheserler Sergisi

İki gün sürecek olan "Makedonya'daki Türkçe Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı çalıştay kapsamında Türkiyeli Hocalardan Selçuk Kürşad Koca tarafından hazırlanan 'Şaheserler' sergisi de misafirlerin ilgisine sunuluyor.

