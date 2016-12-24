banner43

banner42

24 Aralık 2016 Cumartesi

Tüm Gözler Tearce’deki Seçimlere... Tearce’deki 2011 Numaralı Sandıkta... Tearce'deki Sandıkta Yeniden Oylama Yapılacak... SDSM: "Vatandaşlar Değişim ve... Todorov: "İdari Mahkeme Kanunsuz... Tearce’de 2011 No’lu Sandıkta Yeniden... İdari Mahkeme VMRO-DPMNE ve SDSM'nin... VMRO-DPMNE DSK'nın Kararını İdari... VMRO-DPMNE Lideri Gruevski Kalabalığa... VMRO-DPMNE Üyeleri 'Seçim Zaferini Korumak'... Türklerin Yaşadığı Yerleşim yerlerinde... SDSM'nin Diğer İtirazları Bugün Masaya... VMRO-DPMNE Üyeleri DSK Önünde Toplandı SDSM'li Bakanlar Spasovski ve Remenski... VMRO-DPMNE: "DSK Hiçbir Baskıya...
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri... Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliğinde... Türkçe Eğitim Bayramı Vesilesiyle... Prof. Dr. İlber Ortaylı Köşe Yazısında... El-Bab'tan Acı Haber: 10 Asker Şehit... Yeni Büyükelçiler İvanov'a Güven... Başbakan Emil Dimitriev Türkçe Eğitim... Cumhurbaşkanı İvanov Türkiye Mezunları... Büyükelçi Kara’dan 21 Aralık Mesajı Avrupa ve Asya Kıtaları Bu Kez Karayoluyla... Karlov İçin Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliğinde... Cumhurbaşkanı İvanov'dan Putin'e Taziye... 21 Aralık Etkinlikleri Yaşanan Son Olaylar... Poposki, Suikast Hakkında Paylaşımda... Türkiye ve Rusya’nın Üsküp Büyükelçiliklerinden...
Türk Demokratik Partisinden Türkçe... Kış Mevsimine Giriyoruz Dünden Bugüne 21 Aralık Kutlamaları Vizyon Üniversitesi 21 Aralık Türkçe... Azerbaycan Milletvekili Paşayeva Milletvekili... Nihal Pagria’yı Kaybettik Kırçova Belediyesinde Türk Bayrağı... "Rüşvet" Davası 23 Ocak Tarihine... Tüm Şehirlerde Hava Sıcaklığı Sıfırın... 21 Aralık Ankara’da da Kutlanacak Makedonya’nın Büyük Bölümü Eksi... Anayasa Mahkemesi Başkanı Taziye Defterini... Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhurbaşkanı... Merkez Jupa'da Çok İşlevli Spor Sahaları... Saraç, T.C. Üsküp Büyükelçiliğindeki...
TİKA Karadağ’da Ecdat Yadigârı Tarihi... “Arnavutluk, Balkanların Barış ve... Boeng 727 Tipi Uçak Kalkıştan 3 Dakika... 2016 Yılında Dünya Genelinde 74 Gazeteci... Kosova Artık +383 Kodunu Kullanacak T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sivillerin... Türkiye Devreye Girdi, Kaçak Göçmen... Kosova Kamu Bakanı Yağcılar Türkiye... Halep'te Son 21 Günde 828 Sivil Hayatını... Bombardıman Altındaki Halep'te İnsanlık... Adana'da Öğrenci Yurdunda Yangın Kolombiya’da Uçak Kazası “Çok İleri Giderseniz Sınır Kapısı... Prizren’de Türkçe Levhaya Çirkin... Avrupa Parlamentosundan Skandal Türkiye...
MÜSİAD: Dünya Barışı İçin "Teröre... KKTC Meclis Heyetinden MÜSİAD Makedonya'ya... Ekim’de Makedonya’ya En Çok Türkiyeli... MÜSİAD, Büyükelçi Kara’yı Ağırladı Büyükelçi Kara MATTO Yönetim Kurulu... Makedonya’daki Hava Ulaşımında Rekor;... İzmir Fuarında Makedonya Turizmine Büyük... Türkiye Dolara Savaş Açtı Yeni Türk Yatırımı 200 Kişiye İstihdam... Akaryakıta 2 Denarlık Zam Geliyor Merkez Bankası Başkanı Dimitar Bogov... İnşaat Sektörünün Patlaması Üsküp’te... Maliye Bakanı Minoski MATTO Heyetini... Limak Holding, Üsküp’te Karma Kullanımlı... Hanehalkının Eylül Ayı Tüketim Harcaması...
İki Genç Sporcumuz Yılın En İyileri... “Hedefim Fenerbahçe Kadın Basketbol... Türk Futbolcu Elif Elmas “En İyi Genç”... 2016 Yılının En İyi Futbolcusu Besart... Makedonya Basketbolcuları İstanbul'dan... “Takımının Hedefi İyi Futbolcu Çıkarmak” Makedonyalı Genç Basketbolcular Türkiye'de... Türkiye Yükseldi, Makedonya Düşüşte “Karatedeki Başarılarımız Gündeme... Yukarı Banisalılar Trabzonspor Dergisine... Türkiye A Milli Takımı, Kosova’yı... Türk Sporcular Üsküp’te Altı Madalya... Yahya: "Hedefim Büyük Bir Takıma... Genç Kalemler Kulübü Makedonya’da... Türkiyeli Judocular Üsküp’ten 7 Madalyayla...
Makedonyalı Öğrenciler TRT’ye Konuk... İskender Pala Üsküp'teki Okuyucularıyla... İskender Pala'nın Katre-i Matem Kitabı... Yücelciler Üsküp’te Düzenlenen Panelle... “Rumeli’de Bir Udi” Belgeseline... Genç Türk Tasarımcı Esma Kâzım,... Üsküp'te "İlahi Aşk İçin Sada"... Kayseri'de “Abdullah Gül“ Müzesi... Bu Akşam Üsküp'te "İlahi Aşk... Türkiyeli Fotoğrafçıların Sergisi... Erol Tufan: "Makedonya ve Balkan... Türkiyeli Fotoğrafçılar Üsküp’te... Ensar Derneği'nin "Çay Keyfi"... Üsküp Yunus Emre Enstitüsünden İlkokul... 'Balkanlar'da Türk Kültürü' Konulu...
Türk Eğitimciler Sorunlara Çözüm... Tefeyyüz Öğrencilerine Piroteknik Ürünler... Türkçe Eğitimdeki Sorunlar Masaya Yatırılıyor “Türk Öğrencilerine ve Velilere Yardımcı... Türkçe Eğitim Günü İçin Ohrili... Resne'de Türkçe Eğitim Bayramı Coşkusu ADEKSAM Burs Dağıtım Töreni Düzenledi Azerbaycan Milletvekili Pashayeva Tefeyyüz'ü... Değerli Öğretmenlerden Sebaydin Baki... Tefeyyüz ile İBU Arasında İmzalanan... Türk Dili ve Edebiyatı Mezunları Diplomalarını... “Türk Masal Saati” Ohrili Çocuklarla... TİKA’dan Sırbistan’da Eğitime Destek MATTO Burs İlanı Uluslararası Vizyon Üniversitesi Heyetinden...
PDŞ Lideri Menduh Taçi Görevinden İstifa... TDP'ye Genel Başkanlık İçin 6 Adaylık... Siyasi Partilerin Oy Pusulasındaki Yerleri... Siyasi Partilerin Gençlik Kolları Adil... AP Üyesi İlhan Küçük'ten Makedonya... Bir Partinin Daha Aday Listeleri Kabul... Seçim Komisyonu SDPM'nin Milletvekili... Diasporadan Seçimlere Büyük İlgi 11 Aralık Seçimlerine 13 Siyasi Yapılanma... VMRO-DPMNE Milletvekili Adaylarını Açıkladı:... TDP’nin Milletvekili Adayları Hasani... TMBH: “Koalisyondan Çıkmamızın Sorumlusu... TMBH Genel Sekreteri ve THP'den Tepki Milletvekili Adaylık Başvuru Süresi... THP'nin Milletvekili Adayı Yine Enes...
Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan... Damka'dan Türkiye'ye Teşekkür TİKA, Makedonya'da Otizm Merkezi İçin... Makedonya’da 120 Bin Diyabet Hastası... Onkoloji ve Radyoterapi Kliniği Hastalarına... "Eferalgan" Şurubu Geri Çekildi 500 Sağlık Çalışanının Maaşlarına... ZOR Derneği’nden Çayır-Kadın Doğum... Çevre Dostu Araçlara Vergi İndirimi... Hava Kirliliği Nedeniyle Solunum ve Kalp-Damar... "Alo Doktor" Hattı’nda Mevsimsel... İthal Araçlar Havayı Kirletiyor
Mevlit Kandili Ohri’de Kutlandı “Öğrencilerimle Aramda Farklı Bir... “Her Zorluğun Ardında Bir Başarı... Sultanahmet Camii Tarihinin En Kapsamlı... “Öğrencilerim, Evlatlarım Gibi” Genç Hafızlar Saraybosna’daki Kuran... Manastır 'Şirok Sokak'ta Bir İlk “Küçük İşletmemde Her Yaşa ve... “Resimle İlgilenenler Asla Resim Çizmekten... “Her Bayan En İyisini Hak Ediyor” Melda Karahasan: "Adaleti Sağlayan... “Makedonya ile Yunanistan Arasındaki... Makedonya Türk Gençliği Liderlik Seminerinde... İslam Alimi Şuayb Arnavuti Vefat Etti Batı Trakya Kadın Platformu’ndan Makedonya’ya...

Türk Eğitimciler Sorunlara Çözüm Bulmak İçin Üsküp'te Buluştu

Yapılan protokol konuşmalarının ardından çalıştay kapsamında ilkokul, lise ve üniversite olmak üzere üç masa kurularak tartışmalar başladı. Tartışmaların birinci seansında sorunlar tespit edilirken, ikinci seansında da çözüm önerileri sunuldu.

24 Aralık 2016 Cumartesi 14:25
Bu haber 1178 kez okundu
Türk Eğitimciler Sorunlara Çözüm Bulmak İçin Üsküp'te Buluştu



Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA Üsküp Koordinatörlüğü'nün işbirliğinde Makedonya'daki Türkçe eğitimin sorunlarına bilimsel bir perspektif sunmak, eğitimsel, yönetimsel, ekonomik ile sosyokültürel boyutlarıyla Türkçe eğitim alanında karşılaşılan sorunları değerlendirme amacıyla düzenlenen "Makedonya'daki Türkçe Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı çalıştay bugün Üsküp'teki Kontinental Hotel'de başladı.

Bugün ve yarın olmak üzere iki gün sürecek olan çalıştaya Makedonya'nın dört bir yanında bulunan okullarda Türkçe eğitim veren ilkokul ve lise öğretmenleri ile Türk Üniversite öğretim görevlileri katıldı.

Türklerin Türkçe Eğitim Görme Hakları Bulunmaktadır

Çalışmanın başlangıcında protokol konuşmaları yapıldı. Pedagoji Kurumu Müdürü Muhittin Kahveci, "Makedonya Anayasasına göre Türkler millet olarak kabul edilmekte ve azınlık statüsünde bulunan Türklerin Türkçe eğitim görme hakları bulunmaktadır. Makedonya'daki Türk çocuklara anadili ile eğitim verilmektedir. Makedonya genelinde 65 ilkokulda ve 13 lisede Türk dilinde eğitim verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yaptığı konuşmada Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, çalıştaya katılan öğretmenlere "Azim ve kararlıkla büyük bir mücadele verdiniz, siz değerli öğretmenlerimiz. Binlerce zorluğa göğüs gererek Türkçenin kutlu yürüyüşünden taviz vermediniz." şeklinde hitap etti.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü Kerim Sarıgül, yaptığı açılış konuşmasında böyle bir organizasyonun özellikle Türkçeye dair gerçekleştirilen bir organizasyonun birlikte yürütülmesinin birlikte gerçekleştirilmesinin çok büyük bir önemi olduğunu vurguladı.

Türkçe Eğitimdeki Sorunlar Tespit Edildi

Yapılan protokol konuşmalarının ardından çalıştay kapsamında ilkokul, lise ve üniversite olmak üzere üç masa kurularak tartışmalar başladı. Tartışmaların birinci seansında sorunlar tespit edilirken, ikinci seansında da çözüm önerileri sunuldu.

İlkokul masasında ise sorun tespit seansında öğretmenler karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Öğretmenlerin dile getirdiği sorunlar arasında ağırlıklı olarak ders kitaplarının içeriği, tercüme hataları, kitaplar için seçilen konular belirtildi.

Çocuklarımıza Paskalya Şiirleri Öğretiliyor

Sorun tespitleri aşamasında konuşan öğretmenlerden biri, Türkçe eğitimde kullanılan Müzik ders kitabından bir alıntıyı örnek göstererek, "Makedonya'nın multietnik bir yapısı olmasına rağmen Türk öğrencilerin kullandıkları müzik kitabında paskalya şiirleri, Goce Delçev'i anlatan şarkılar gibi tek taraflı içerik yer alıyor. Fakat bu kitapta bizim bayramlarımızla ilgili bir şey bulamazsınız." sözlerini ifade etti.

Aynı öyle bir tarih kitabı da örnek gösterilerek burada Türkçe eğitim gören çocuklarımızın Osmanlı devleti hakkında öğretilenleri de dile getirdi.

Çocuklarımıza Osmanlı Devleti Hakkında Neler Öğretiliyor?

Kitapta ise "Makedonya'nın Osmanlı İdaresi Altına Düşmesi" başlıklı bir derste ise '...Sorumlu hükümdar olarak halkını Osmanlıların yağma ve işkencelerinden korumak için vasallığı kabul etti. Son Makedon kralı olan Kral Marko'yu halk şarkılarında yaşatmış." ifadeleri yer alıyor.

Aynı ders başlığı altında 'Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise, verilen diğer vergilerin yanı sıra kan vergisi dedikleri devşirme varmış. Devşirme erkek çocuklarının ebeveynlerinden zorla alınmasıymış. Sonra bu çocukları Türkiye'ye götürülerek eğitiliyor ve acımasız asker olmaları öğretiliyormuş. Bu askerlere yeniçeri deniliyormuş' ifadeleri

Din ve Ahlak Kitabı

Din ve Ahlak dersi veren bir öğretmen de söz alarak sorun teşkil ettiğini düşündüğü bir konuyu dile getirdi.  "Din ve Ahlak ders kitabı iki kitleye yönelik hazırlanmış. Bir tarafta Hristiyan öğrenci kitlesine yönelik Petko Slateski'nin hazırladığı Makedonca kitap, diğeri ise Müslüman öğrenci kitlesine yönelik Naser Ramadani'nin hazırladığı Arnavutça kitap. Türkçe eğitim için Müslüman kitleye yönelik hazırlanan kitap değil de Hristiyan kitleye yönelik hazırlanan kitabın tercüme edilmesi büyük sorun teşkil ediyor." şeklindeki ifadelerle bu sorun da bir öğretmen tarafından masaya yatırıldı.

Tartışmanın ilerleyen dakikalarında da Ekstern sınavlarındaki tercüme hataları, bazı programların sadece Makedonca ve Arnavutça dilinde olması gibi farklı sorunlar da masaya yatırıldı. Daha sonraki oturumlarda da sorunlar çözüm önerileri sunuldu.

Çalıştay sonunda tespit edilen ve çözüm önerileri sunulan sorunlar hakkında bir kitapçık hazırlanıp yayınlanacak.

Şaheserler Sergisi

İki gün sürecek olan "Makedonya'daki Türkçe Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı çalıştay kapsamında Türkiyeli Hocalardan Selçuk Kürşad Koca tarafından hazırlanan 'Şaheserler' sergisi de misafirlerin ilgisine sunuluyor.

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner61
2016 © Copyright © by Yenibalkan.com