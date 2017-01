Yaklaşık 188 bini ilkokul ve 80 bini lise olmak üzere toplam 270 bin öğrenci için yarından itibaren kış tatili başlıyor. Bugün birinci dönemin son dersi tutulurken, kış tatili ise 17 gün sürecek. Öğrenciler, 18 Ocak 2017 tarihinde ders sıralarına geri dönecek.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bir eğitim yılı 180 iş gününden oluştuğu fakat bu yıl resmi tatillerin iş günlerine denk gelmesi nedeniyle kış tatilinin günlerinin azaltıldığı ifade edildi.

Makedonya'da Türkçe eğitim veren ilkokullarda ise yaklaşık 5 bin 500, liselerde ise yaklaşık bin 500 Türk öğrenci de birinci dönemi tamamladı.

Makedonya genelinde Türkçe eğitimin gerçekleştiği bazı bölgelerde birinci dönemin nasıl geçtiğine yönelik bilgi almaya çalıştık. Ulaşabildiğimiz müdür ve öğretmenlerden aldığımız bilgiler yönünde değerlendirecek olursak, sunulaş şartlar ve mevcut sorunlara rağmen Türkçe eğitimde de 2016/2017 eğitim yılının birinci döneminin iyi geçtiği söylenebilir.

Kalkandelen'li Türk Öğrencilerin Başarısı Yüksek

Kalkandelen İstikbal İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Emel Recep, yaptığı açıklamada "Birinci dönem sorunsuz geçti diyebiliriz. Yıllardır sorun teşkil eden kitap sorunu büyük ölçüde halledildi. Fakat hala bazı eksiklikler mevcut. Öğrenciler, uzun yıllar kullanılmış ve yıpranmış vaziyette olan kitapları kullanmak zorunda kalıyor. Yeni kitaplar ulaşıyor fakat sayıları eksik. Cambridge sistemine ait kitapların tamamı ise öğrencilerimizde var." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında ise Recep, "Öğrencilerimiz birinci dönem sıralı dersler yanı sıra ders dışı etkinliklere de katıldılar." dedi.

Öğrencilerin not başarısına da değinen Recep, "İstikbal İlköğretim Okulu'ndaki Türk öğrencilerin başarı durumu çok iyi diyebiliriz. Türk öğrencilerin not ortalaması 4,3 civarlarında. Geçen yıllara kıyasen baktığımızda da bu not ortalamasının bu civarlarda olduğunu görebiliriz." şeklinde konuştu.

Gostivar "Mustafa Kemal Atatürk" İlkokulu İkinci Dönem İçin Hazır Olacak

Birinci dönemin nasıl geçtiği konusunda değerlendirmelerde bulunan Gostivar Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü Oktay Nuredin, "Bilindiği üzere okulumuzda bu yıl onarım çalışmaları yapılıyor. Birinci dönemde geçici bir süreliğine başka bir binada eğitimimizi sürdürdük. Buna rağmen birinci dönemde herhangi bir aksaklık herhangi bir eksiklik yaşamadık. Her şey yolunda gitti. Öğrenciler derslerinden geri kalmadı." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ise Nuredin, "Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim okulunun binasının Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Türk Belediyeler Birliği tarafından onarımı gerçekleştiriyor. İkinci dönem eğitime kendi binamızda başlayacağız. Okulumuzda öğrencilerimiz bu yıl da başarılı bir dönem geçirdi. Herhangi bir sorunlu öğrencimiz olmadı." dedi.

Kocacık Bölgesinde Beden Eğitimi İçin Şartlar Yok

Kocacık "Necati Zekeriya" İlköğretim Okulu Müdürü Abdül Recep, yaptığı değerlendirmede "Birinci dönem bölgede her zaman olduğu gibi geçti. Fakat bu yıl kış mevsiminin gelmesiyle kar yağışları ve soğuk hava eğitimimizi negatif etkiledi. Bilindiği üzere kırsal bir bölgede okulumuz. Yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanmalar öğrencileri taşıyan toplu taşıma araçlarını da etkiledi. Diğer yandan da grip hastalığı da yaygın. Bu nedenler öğrenciler okula gelemiyor ve az sayıda öğrencilerle dersleri sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.

"Türk Belediyesinde Bulunmamız Bizim için Avantaj"

Diğer bölgelere kıyasla daha az sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden Abdül Recep, "Diğer konularda herhangi ciddi bir sorunumuz yok diğer bölgelere kıyasen. Okulumuzun Türk belediyesinde bulunması önemli bir avantaj. bazı bölgelerde eğitimde yaşanan sorunları biz yaşamıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Recep, "Bölgedeki 'Necati Zekeriya' ilköğretim okulu ve diğer şube okullarında en ciddi sorun kapalı spor salonunun olmaması. Öğrenciler Beden Eğitimi dersinden mahrum kalıyor. Yaz aylarında beden eğitimi dersini dışarıda yapmaya çalışıyoruz. Fakat okul avluları yakınında araçlar geçiyor, araçlar park ediliyor. Kış aylarında da soğuk hava nedeniyle öğrencileri dışarı çıkaramıyoruz. Bu okulumuzdaki en ciddi sorun." sözlerini ekledi.

"Öğrencilerimiz Çalışkandır"

İştip bölgesindeki köy okullarında da durum neredeyse aynı. Birinci dönem hakkında değerlendirmede bulunan Öğretmen Bekir Hüseyin, "Birinci dönem başarılı geçti diyebiliriz. Birinciden üçüncü sınıfa kadar öğrenciler yazılı notlamayla notlandırılıyor. dördüncü ve beşinci sınıfların not ortalaması da yüksek. Öğrencilerimiz çalışkandır ve kendilerinden çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Öğretmen Bekir Hüseyin, sınıfların bölgedeki köy okullarında karma eğitim şeklinde devam ettiğini de ifade etti.