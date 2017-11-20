



Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak ve Altınova Belediye heyeti Uluslararası Vizyon Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin eğitim alanında yapılan çalışmalar ve ileriye dönük projeksiyonlar değerlendirilip, müşterek çalışmalar konusunda karşılıklı iyi niyet ve işbirliğinin pekişmesi için görüşmeler gerçekleştirildi.

TDBB Genel Sekreteri Solak ve Altınova Belediyesi temsilcileri Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör yardımcısı Abdülmecit Nuredin tarafından ağırlandı.