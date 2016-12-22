



Üsküp 'Kiril ve Metodiy' Üniversitesi 'Blaje Koneski' Filoloji Fakültesi bugün diploma dağıtım töreni düzenledi. Törende mezunlara diplomaları dağıtıldı. Mezun olan Türk öğrenciler de diplomalarını aldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü de içinde barındıran Filoloji Fakültesi'nin diploma töreninde Türkoloji Bölümü mezunları da diplomalarını aldı. Bu yıl Üsküp Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 8 öğrenci mezun oldu. Aralarından bazı öğrenciler ise 9'un üzerindeki not ortalamasıyla takdirname aldı.



Filoloji Fakültesi bünyesindeki diğer bölümlerden de mezun olan bazı Türk öğrencilere de diplomaları takdim edildi.



