Makedonya’nın en köklü ve en kaliteli üniversitelerinden “Aziz Kiril ve Metodiy” Üniversitesi, “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi bünyesinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bu yıl 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu vesileyle, 40 yıldır kaliteli eğitimiyle hizmet veren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kuruluşu ve başarısı hakkında Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Ahmed ile söyleşi gerçekleştirdik.

Sorduğumuz soruları yanıtlayan Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Ahmed, bölümün 40. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenleyecekleri etkinlikler hakkında da bilgi verdi.



Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bu yıl 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kuruluş günü, amacı ve bugünlere kadar gelmesindeki başarıyı anlatır mısınız?

“Tabii ki. İlk önce, bize bu tanıtma fırsatını verdiğiniz için, teşekkür ederim. Üsküp “Aziz Kiril ve Metodiy” Üniversitesi, “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi dahilinde çalışan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, kapılarını öğrencilere akademik 1976/77 yılında açmıştır. Bu akademik yılda kuruluşunun 40. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün Makedonya Türkolojisinin en güçlü, en köklü, bünyesinde en iyi öğretim kadrosunu barındıran, Bölümün her üyesinin uluslararası alanda belli bir saygınlığı ve adı olan, sayısız bilimsel çalışma ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımıyla çok becerikli bir kadroya sahip, Makedonya Türkolojisi denilince akla ilk gelen ciddi bir kurumdur. Tabii ki bu Bölüm başlangıçta ve ondan sonraki yıllarda uzun zaman birçok sorunla karşılaştı, ancak bizim hocalarımızın üstün gayretleriyle, bu Bölüm ayakta kaldı ve bu günlere geldi. Bu doğrultuda, bugün emekli olan hocalarımız Prof. Dr. Arif Ago ve Prof. Dr. Hamdi Hasan'ın gayretlerini unutmamalıyız. Onların sayesinde bugün Bölümümüz 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayabilmektedir. Başlangıçta Türklere Türkçe eğitim vermeyi hedefleyen Bölüm, bugün daha çok bilimsel çalışmalarla kendini ispatlamıştır. Öğrenci ve öğretim üye sayısı diğer üniversitelerdeki Türk dili ve edebiyatı gruplarına kıyasen, kıyaslanamayacak derecede yüksektir. Bölüm, yüksek öğretimin sadece lisans değil, yüksek lisans ve doktora seviyesinde de öğretim vermektedir. Şu anda Bölümde üç profesör, iki yerli okutman, Türkiye'den gelen iki misafir öğretim görevlisi ve iki yardımcı üye görev yapmaktadır.”



Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bu 40 yıl süre zarfında nasıl bir dönem geçirdi. Hangi şartlar altında çalışıp, kaliteli eğitim verdi?

“Bu Bölüm geçen 40 yıl zarfında çok zor günlerden geçti. Kadro, mekân, literatür, elektronik cihaz, öğrenci sayısı gibi birçok sorunla karşılaştı. Çok sınırlı şartlara rağmen, başta yerli Türk topluluğuna, sonra da komşu ülkelerden ve Türkiye'den gelen öğrencilere eğitim vermiştir. Eskiden hocalarımız bir odada yedi kişi çalışmak zorundayken, bugün şartlar çok daha iyidir. Birkaç yıl önce TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi destek ve gayretleriyle, Bölümün mekân sorunu neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Bu rahatlama, bütün Bölümü olumlu yönde etkilemiştir. Şu anda kadrolu asistanların ve kütüphanecinin olmayışı, Türkiye'deki bilimsel yayınlara ulaşamama ve bilimsel veri tabanlarının eksikliği, Bölüm üyelerinin ülke dışındaki uluslararası bilimsel toplantılara katılma desteğinin olmayışı, en çok kanayan yaralarımızdır. Bütün bunlar kaliteli bilim üretmenin olmazsa olmazıdır. Buna rağmen, bugün bu Bölümden mezun olan öğrencilerimizi devletin her aşamasında, her kurumunda, her kent ve köyünde görmek mümkündür. Türkiyeden gelen iş adamlarının da işçi aramada ilk tercih ettikleri kurum bu Bölümdür.”



Kuruluş yıl dönümü ile düzenleyeceğiniz etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

“Evet. Bölümün 40. kuruluş yıl dönümü 18 ve 19 Mayıs 2017 tarihlerinde kutlanacaktır. Kutlama töreni 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 15-18 arası yapılacaktır. Tören dahilinde yapılacak olan selamlama konuşmaları ve Bölümün kısa tarihçesinin sunulmasından sonra, Türkiye ve Almanya'dan iki bilim adamının konferanslarına da katılma şerefine nail olacağız. İki emekli hocamıza plaket takdim edilecek. Sonunda da öğrencilerin kısa bir programını izleyeceğiz. Uluslararası “40 Yıl Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü” Sempozyumu olarak adlandırdığımız bilimsel toplantı, 6 ülkeden 52 katılımcının sunacağı 50 bildiriyle, aynı anda üç salonda, saat 9.30 ve 18 arası gerçekleştirilecektir. Herkesi törenimize ve çok ilginç bildirilerle katılan bilim insanlarını dinlemeye davet ediyorum. Törenlerin ardından, sempozyumda sunulan bildirileri bir bildiri kitabında Ekim 2017'de Fakültemizin yayını olarak basacağız.”



Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün 40. kuruluş yıl dönümü ile ilgili sizin mesajınız nedir?

“Türkçe çok eski ve köklü bir dildir. Bu dilde yazılan edebiyat, dünyanın sayılı edebiyatlarındandır. Çok sınırlı şartlar altında bu Bölüm 40 yıl ayakta kalmışsa, tarihte iz bırakmış demektir. Bu Bölüme herkesin sahip çıkması gerekir. Bu Bölüm, Bölümde çalışanların şahsi kurumu değildir. Bu Bölüm, Makedonya Türklerinin milli bir kurumudur. Fakültemizdeki konumu da “milli Bölüm”dür. Önceleri çok sıkıntılı dönemlerde yerli Türkler Türkçe yüksek öğretim gördülerse, onların yolu açıldıysa, hayatları değiştiyse, toplumda söz sahibi olduysa, bütün bunlar bu Bölüm sayesinde olmuştur. Bu Bölüm, Makedonya Türklüğünün temelidir. Bunu unutmamak ve unutturmamak gerekir.”



Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

“18 ve 19 Mayıs 2017'de düzenleyeceğimiz kutlamalara ve uluslararası bilimsel sempozyumumuza herkesi davet eder, daha nice 40 yılların kutlanmasını temenni ederim. Okuyucularınızın her birine teker teker selam gönderiyorum.”