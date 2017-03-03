Helsinki İnsan Hakları Komitesi Makedonya şubesi, resmi Facebook hesabından Türk Belediyeler Birliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – TİKA tarafından onarımı yapılan Gostivar’daki “Mustafa Kemal Atatürk” ilkokulunu, tüm kriterlere göre kapsamlı eğitim açısından Makedonya’da örnek bir okul olarak gösterdi.
Türkçenin yanı sıra Makedonca ve Arnavutça dilinde bin 273 öğrencinin eğitim aldığı okulda, özellikle eğitim gereksinimleri açısından diğer okullara örnek olduğu kaydedildi.
39 engelli öğrencinin eğitim aldığı okulda, uzman ve iyi eğitimli bir ekibin yer aldığı belirtildi.
Paylaşımda, okulda bölgede örneğine az rastlanır akıllı tahta, engelli koltukları, konuşma terapistleri için özel sınıflar olduğuna dikkat çekildi.
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