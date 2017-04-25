Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, “Özel Eğitimde Türkiye Balkanlar Tecrübe Paylaşımı-Engelimi Türkiye ile Aşıyorum” programının pilot uygulamasını Mostar’da başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı işbirliğinde yapılan programın amacı, Türkiye’nin eğitimdeki tecrübelerini Bosna Hersek’e aktarmak olarak gösteriliyor.
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Bosna Hersek’teki eğitim koşullarını inceleyeceklerini, gelecek olan uzmanların da hangi alanlarda yardım verilebileceğini gözlemleyeceğini kaydetti.
Kosova ve Azerbaycan’dan da işbirliği taleplerinin geldiğini belirten Güngör, projenin başarıyla uygulanması halinde en kısa sürede diğer ülkelere de genişletilebileceğini sözlerine ekledi.
Program Hersek-Neretva, Saraybosna, Zenica-Doboj ve Tuzla kantonlarındaki özel eğitimle ilgilenen kurumlarda uygulanacak program kapsamında, bölgede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için materyal desteğinde bulunulması, özel eğitim sınıfları, destek eğitim odaları ve atölyeler oluşturulması bekleniyor.
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