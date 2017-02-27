



Raşka’nın en büyük ve merkezi okulu olan, 36 sınıfta 950 öğrencinin eğitim aldığı Raşka İlköğretim Okulu’na TİKA tarafından verilen destek vesilesiyle düzenlenen törene T.C. Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Raşka Belediye Başkanı Ignjat Raketic, Okul Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte TİKA Belgrad Program Koordinasyon Ofisi yetkilileri katıldı.

54 yıl önce inşa edilen Raşka İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Raketic, tarım ve eğitim alanlarında TİKA tarafından bugüne kadar Belediyelerine sağlanan destekler için teşekkür etti.



Okul müdürü ise gerçekleştirilen tadilat çalışmaları ile okulda ısı ve enerji verimliliğinin arttırılmasına katkı sağlandığını ve bu şekilde öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabileceğini belirtti. Müdür, Raşkalı öğrencilere verilen destekten dolayı TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti’ne şükranlarını ifade etti.

Açılışta konuşan Büyükelçi Tanju Bilgiç, gerçekleştirilen projenin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini belirterek, gelecekte daha çok projelere imza atılacağını dile getirdi.

TİKA Belgrad Koordinatörü Mehmet Bayrak ise Sırbistan’da eğitim alanında 58 proje ve faaliyet gerçekleştirildiğini söyleyerek Sırbistan genelinde TİKA projelerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Dış cephesi yenilenen ve doğramaları değiştirilen okulda öğrencilerin güvenliği arttırılarak özellikle kış aylarında yaşanan ısı kaybı önlenerek enerji kullanımında verimlilik sağlandı.

