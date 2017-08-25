



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’nın başkentinde bulunan ve en büyük kreşlerden biri olan Gezimi Yne Okul Öncesi Kurumu’na yardım elini uzattı. Arnavut ve Türk çocukların birlikte öğrenim gördüğü okulun “Mozaik Sınıfı” TİKA tarafından yenileniyor. Ayrıca kreşin yıpranmış durumdaki oyun alanı da yeniden düzenleniyor ve çocuklar için daha eğlenceli ve güvenli hale getiriliyor.

Okul öncesi eğitim vermekte olan Gezimi Yne Kreşi 1970 yılında bu yana hizmet vermektedir. Dört binadan oluşan kreşte 44’ü eğitimci olmak üzere toplam 65 çalışmakta ve 1-6 yaş aralığında yaklaşık 450 çocuk eğitim almaktadır.

Gezimi Yne Kreşi Müdürlüğü’nün talebi üzerine TİKA yetkilileri kreşi yerinde ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Taleplerine çok kısa bir sürede yanıt almış olmanın şaşkınlığını ve mutluluğunu belirten Müdire İndira Zenelaj, gerek Mozaik Sınıfının gerekse oyun alanındaki ekipmanların çok yıprandığını ve çoğunun kullanılamaz durumda olduğu belirterek öğrencilerinin mutlu bir çocukluk geçirmeleri için destek taleplerini TİKA’ya ilettiklerini belirtti.

Yapılan incelemeler sonunda, Kosova’nın kültürel zenginliğinin bir göstergesi olarak Arnavut ve Türk çocukların bir arada olduğu “Mozaik Sınıfı”nın yenilenmesi ve oyun alanlarının yeniden düzenlemesi ile çocukların fiziksel, duygusal, sosyal gelişimine destek olacak altyapının sağlanması amacıyla çalışmalara başlanılmasına karar verildi.

Farklı ülkelerde çocukların sağlıklı ve güvenilir ortamlarda eğitim görmeleri konusunda önemli projeleri imza atan TİKA, insanın gelişiminin en hızlı ve duyarlı dönemi olan okul öncesi eğitiminde çocukların kaliteli ortamlarda eğitim almalarına büyük önem vermektedir. Okulda okuyan minikler en kısa zamanda TİKA’nın desteği ve uzmanlarının profesyonel çalışmaları sayesinde çok güzel bir sınıfa ve yenilenmiş oyun alanlarına sahip olacak. Kosovaport