



TİKA, Karadağ'da hem öğrenci ve öğretmenlerin çağın gereksinimlerine uygun, modern ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmaları, hem de Karadağ Milli Eğitiminin modernizasyonu konularında ülkeye önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Karadağ’ın önemli tarihi ve turistik bölgelerinden birisi olan Kotor şehrinde yer alan ve ülkenin en eski ve prestijli lisesi olan Kotor Fen Lisesi 1326 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 600 öğrencinin eğitim gördüğü lisede öğrencilerin modern eğitim standartlarına uygun eğitim alabilmeleri için okula TİKA tarafından öğrenci masa ve sandalyesi temin edildi. Teslim törenine Karadağ Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Veljko Tomiç, Türkiye Karadağ Büyükelçiliği Müsteşarı Hakan Özdemir, TİKA Karadağ Program Koordinatörü Ahmet Altun, Karadağ Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA yetkilileri katıldı.

Teslim töreninde konuşan Karadağ Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Veljko Tomiç, TİKA tarafından yapılan donanım desteğinin Kotor Fen Lisesi öğrencilerinin eğitim şartlarının yükseltmesinde büyük bir rol oynayacağını kaydetti. Tomiç, desteklerinden dolayı Karadağ hükümeti ve tüm Karadağ vatandaşları adına, TİKA’ya ve Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.



T.C. Karadağ Büyükelçiliği Müsteşarı Hakan Özdemir, Türkiye’nin yardım eli olan TİKA’nın Karadağ genelinde hayatın her alanına dokunan çok önemli proje ve destekler sağladığını ifade ederek projenin gerçekleştirilmesinde katkı sunan herkese teşekkürlerini sundu.

TİKA Karadağ Program Koordinatörü Ahmet Altun’da, TİKA’nın Karadağ’da en fazla önemsediği konular arasında geleceği inşa edecek eğitimli bir nüfus yetiştirilmesi olduğunu belirtti. Ülke genelinde TİKA eliyle eğitim alanında okul inşası, tadilatı ve donanımları gibi önemli eğitim projelerinin hayata geçirildiğini vurgulayan Altun, 2017 yılında da Karadağ Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde eğitim projelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.