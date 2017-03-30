



Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından İşitme Engelli Çocuklar Enstitüsü'nde yaptırılan spor alanları ile yatakhanenin açılışını yaptı.

TİKA'nın çalışmaları hakkında bilgi alıp, enstitü yetkilileriyle görüşen Çelik, yaptığı açıklamada, açılışını yaptıkları projenin son derece önemli bir hizmet olduğunu kaydetti.

Bakan Çelik, "Biz Türkiye olarak, yalnız Tiran'da, Arnavutluk'ta değil, dünyanın dört bir tarafındaki kimsesiz, mağdur insanlara ve çocuklara aynı şekilde yardım götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de devam eden savaşa işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Çocuklar öldürülüyor, çocuklar sakat kalıyor. Onları da biz kendi bünyemize alıyoruz, onlara da yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsanlıktan uzaklaşmış dünyaya, insanlık dersi vermemiz gerekiyor. Bizim görevimiz, bu imkansızlıklar içerisinde olan dünya çocuklarına el uzatmaktır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, bu ve buna benzer görevlere davet ediyoruz. Para diye bir şey varsa, bir değer ifade ediyorsa değerini bulacak yer bu tür yerlere yapılacak hizmetlerle söz konusudur."

"Tohumu toprağa emanet ettiklerini" vurgulayan Çelik, aynı şekilde çocukların da topluma emanet olduğunu söyledi.

Çelik, emanet olarak gördükleri çocuklara TİKA aracılığıyla bu hizmetleri ulaştırdıklarını belirterek, "Sağlıklı, güzel gelecekler diliyorum sizlere. Unutmayalım ki engelliler, fiziki olarak noksan olan, ayağı olmayan, kolu olmayan, gözü görmeyen insanlar değil. Gerçek engelliler, bütün fiziki imkanları olmasına rağmen çocuklara, toplum ve insanlığa karşı duyarsız olanlardır." ifadelerini kullandı.



Bakan Çelik, enstitüdeki çocukları Türkiye'ye davet ettiklerini de sözlerine ekledi.

İşitme Engelli Çocuklar Enstitüsü Müdürü Azbie Ramaj da destekleri için TİKA'ya teşekkür ederek, TİKA projelerinin doğrudan çocuklara hitap ettiğini söyledi.

Enstitü bünyesindeki yatakhaneyi tadilatını ve tefrişatı gerçekleştiren, iki spor sahası inşa eden TİKA ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Ramaj, 1963 yılında açılan enstitünün açılışından beri ilk kez böyle bir destek gördüğünü ifade etti.

Bakan Çelik, Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani tarafından da kabul edildi.