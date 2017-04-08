Kurulduğu günden bu yana yürütmüş olduğu çalışmalarının yanı sıra kaliteli eğitimiyle öğrencilerin bilgilerine ışık tutan “Tefeyyüz” ilkokulu, bugün eğitici etkinliklerinin arasına yeni birisini ekledi. Tüm okulun aktif olarak yer aldığı Bilim Şenliği etkinliğinde, Sosyal Fen Bilimler derslerinde miniklerin hazırlamış oldukları çalışmaları yer aldı.Bilim Şenliği etkinliği üzerine açıklama yapan Üsküp “Tefeyyüz” ilkokulu Müdürü Dr. Osman Emin, okulun kurulduğu ilk günden beri aralıksız faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi. Emin, “1884 yılında yeni bir çağın ilk adımı atıldı. Bu tarihte okul binası, öğretmen kadrosu, sınıflar, ders kitapları olmadığı halde eğitime başlayan Tefeyyüz, bir ulusun gelişimi için emek harcayan çalışkan ellerin bir araya gelip meydana getirdikleri bir okul olmuştur. Okulun en önemli özelliği 133 yıl Türkçeyi yaşatarak ayakta kalmayı başarmış olmasıdır. Tefeyyüz, Üsküp Türklerinin hayatında dönüm noktasıdır çünkü okulun Türkiye dışında Türk dünyasında 1944 yılından günümüze kadar kesintisiz öğretim yapan en uzun süreli okuldur. Tefeyyüz okulu daha kaliteli, daha güvenilir ve aydın bir Türk okulu olma yolunda hızla ilerlemektedir. Gerek dersler, gerek ders dışı etkinliklerde Tefeyyüz okulu öğretmenleri, öğrencilere hayata dair birçok bilgi öğretmiş, öğretiyor ve öğretecektir” şeklinde konuştu.Ebeveynleri, okulun çalışmalarına dahil etmek ve kendi çocuklarının yeteneklerini keşfetmelerinin yanı sıra neler hazırlayabileceklerini görmek amacıyla düzenlenen Bilim Şenliği etkinliğinin dışında okulda diğer faaliyetler de düzenlenmeye devam ediyor.