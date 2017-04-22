Tefeyyüz ilkokulu, 23 Nisan Ulusal Egenemlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kermes düzenledi.

Saat 10.00’da başlayan kermeste öğrenciler öğretmenleriyle birlikte evde velilerinin hazırladığı simit, kurabiye, poğaça, pasta ve birbirinden lezzetle yiyecekleri sembolik fiyatlarla satışa sundu.

Aileleri ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir, deprem ve selden zarar gören okulun tadilatında kullanılacak.



Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan okul müdürü Osman Emin, okul olarak 23 Nisan Bayramını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Emin, “Çocuklarımızın göstermiş oldukları istek ve gayretler, ebeveyinlerimizin büyük katkısı, öğretmenlerin özverili çalışmasının bir neticesidir bu aslında. Genel amaç kermesten toplanacak miktarın depremden ve selden oluşan okulumuzun zararlarını kapatmaktır aslında. Bu çalışmaya ebeveynlerin katkısı, öğretmenlerin çabalarından dolayı da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.



Eğitimde öğrenci-öğretmen-veli üçgenin büyük bir önem taşıdığını kaydeden Emin, “Biz bunun başardığımızı gösterdik” ifadelerini kullandı.

“Beklediğimizden Daha Büyük Bir Katılım Yaşandı”

Dün okulda öğrencilerin kendi arkadaşları için hazırladıkları “Çocuktan Çocuğa” konserinin büyük bir şölen havasına dönüştüğünü söyleyen Emin, “Gösteri velilerden büyük ilgi gördü. Çocukların yapmış oldukları çalışmalar, programlar muazzamdı. Bir konser havasında geçti. Dramatizasyon, monolog, diyalog, drama, dans gösterileri olsun bütün çalışmalarla 1. Sınıftan 5. Sınıfa kadar çocuklarımız neler yapabileceklerini gösterdiler” diye konuştu.