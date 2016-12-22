Yılbaşı gecesi kutlamalarında kamu düzeni ve güveninin sağlanması amacıyla, Üsküp İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı “Mutlu ve Güvenli 2017 Yılı” kampanyası çerçevesinde bugün, İçişleri Bakanlığı Önleme Dairesi ve Makedonya Kızıl Haç ekiplerinin Üsküp “Tefeyyüz” ilkokulunda gerçekleştirdikleri tatbikatla öğrencilere maytap kullanımının tehlikeleri ve önlemleri hakkında bilgi verildi.

Okul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen simülasyon gösterisinde, sözkonusu yaralanmalara karşı nasıl müdahale edilmesi gerektiği yönünde eğitim verildi.

Piroteknik araçların kullanımı, tehlikeleri ve meydana gelen olası kazalarda yapılması gereken müdahaleyle ilgili başlatılan kampanyayla vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlanırken, kampanyanın asıl temel amacının, bu faaliyetlerin ana hedef grubu olan çocuklara maytap ve diğer araçların kullanımı ve yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanmaların sayısını azaltmak olduğu belirtildi.



“Amacımız öğrencilere kutlama malzemelerinin tehlikelerini anlatmak”

İçişleri Bakanlığı Önleme Dairesi Başkanı Bilyana Milevska, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, “Yılbaşı gecesi kutlamalarında kullanılan maytap, havai fişek gibi kutlama malzemelerinin herhangi bir yanlış kullanım sonucu doğurabileceği tehlikeleri göz önünde bulundurarak başlatmış olduğumuz “Mutlu ve Güvenli 2017 Yılı” kampanyasıyla, ilkokul ve lise öğrencilerine bu gibi malzemelerin tehlikelerini anlatmayı hedeflerken, velilerin de bu konuda daha bilinçli davranmaları gerektiğine dikkat çekiyoruz” diyerek ailelerin çocuklarına yılbaşı gecesinde kutlama malzemeleri almamaları konusunda uyarıda bulundu.



Öğrencileri bu gibi zararlı ve patlayıcı maddelerden uzak tutmak için bu kampanyaya dahil olduklarını söyleyen “Tefeyyüz” ilkokulu defektologu Senada Hot, okulda maytap kazası sonucunda yaralanan öğrencinin bulunmadığını belirtti.

Makedonya Kızıl Haç ekipleri ise bundan önceki kutlamalarda meydana gelen yaralanmalarda ilk yardım müdahalesi yaptıklarını belirtirken, bu yıl alınacak önlemler sonucunda kaza ve yaralanmaların yaşanmamasını temenni etti.