Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumartesi günü öğrenciler tarafından kermes düzenlenecek.
Tefeyyüz'de Cumartesi saat 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek kermese herkes davetlidir.
Tefeyyüz İlkokulunda 23 Nisan Kermesi
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